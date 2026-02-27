Vigo Secreto: el día que una banda californiana actuó en la Iguana antes de ser mundialmente conocida @greendayespana / Treintayseis

Las paredes de La Iguana Club guardan decenas de recuerdos que la convirtieron en el templo del rock de Vigo. Conciertos, discos, guitarras y todo tipo de referencias musicales que preservan la historia de una sala mítica de la ciudad.

A la derecha de la barra principal, enmarcado en negro, se puede leer el anuncio de un concierto del año 1993; concretamente, del 26 de abril: "En directo desde California (USA) Green Day". Se acompaña de los lugares donde se podía adquirir la entrada, además de en la propia sala: Amordiscos, Pedramola, Lucky Lucke y Discos Elepé.

El precio, 700 pesetas anticipada y 1.000 pesetas en taquilla; 3,5 y 6 euros, traducido a la actual moneda. Y solo, advierte, 250 entradas a la venta. "En el 93 ya había establecida una relación sólida dentro de la escena musical alternativa con distintos pequeños promotores independientes", explica Billy King, uno de los fundadores de La Iguana, a Treintayseis.

"En este caso los promotores de esta pequeña gira nacional era Cap-Cap, de Barcelona, un equipo de muy buena gente que se especializaban en punk y hardcore", incide.

Gira de unos "desconocidos"

"Green Day no era un grupo conocido en el underground en España", añade. En esa gira mundial, el grueso discurrió por Estados Unidos; en Europa, sólo pasaron por Dinamarca, Inglaterra y España. Desde el 22 de abril y hasta el 1 de mayo dieron 8 conciertos: Barcelona, Vila-Real, Madrid, Vigo, Avilés, Andoain, Laudio y Zaragoza.

Una gira "un poco noventera", la define Fran, otro de cuatro fundadores de la sala, junto con Julián y Fernando. De hecho, el grupo actuaba en salas pequeñas y dormía en centros culturales, locales abertxales del País Vasco y asociaciones okupas, como fue el caso de Vigo.

Era la presentación de su segundo disco, Kerplunk!, lanzado en 1991 y que le llegó a Billy a través de la desaparecida tienda de discos Faíscas, "que hacían en ocasiones de promotores de conciertos pequeños". "Era un discazo y lo poníamos mucho antes del concierto", recuerda Fran. "Era todo un discazo y sigue siéndolo, claro", refrenda Billy.

Sobre estos tres californianos que llegaron a Vigo sólo hablan bien: "sencillos" y "encantadores". Tras la prueba de sonido, que duró 5 minutos "porque lo tenían mallado", se fueron a dar un paseo por Vigo con Fran: "Fuimos a A Pedra, se compraron unas botellas de vino y los llevé al Amordiscos, pero no querían ir a bares de rock, querían ver la ciudad".

"Sonaban como un martillo pilón"

Entre los dos ex socios encontramos dos versiones del éxito, mayor o menor, del concierto de Green Day en La Iguana. Fran recuerda repartir entradas entre los amigos, salir a la calle a venderlas e incluso pasar por bares recopilando a conocidos para que fuesen a ver a ese "grupazo". Billy, por su parte, asegura que hubo "mucho público" y que la sala estaba "casi a tope". Lo que es seguro es que al menos un centenar de personas presenciaron el concierto.

Sea como fuere, ambos coinciden en que fue un "bolazo", un concierto "increíble", en el que se podía intuir que "eso iba a petarlo". "Era una banda que sonaban como un martillo pilón, se veía que estaban sueltísimos y eran unos chavales", asegura Fran.

Entre los temas de Kerplunk! aparecía Welcome to Paradise, el tema que abriría su siguiente disco, Dookie, con el que saltaron a la fama a través de MTV en 1994, y durante estos conciertos de la gira ya se pudieron escuchar otras canciones que terminarían siendo himnos del grupo, como Longview, Basket Case o When I Come Around.

Escena punk californiana

También coinciden en que, un año después, cuando dieron ese gran salto, se convirtieron en una banda inaccesible para salas como La Iguana. "Era absurdo pensar que en ese momento volviesen a hacer circuito de clubs", sentencia Billy, que añade que el éxito de Green Day hizo que "toda la escena del punk californiano salieran propulsados a la estratosfera" y un sello como Epitaph, "relativamente pequeño en aquel momento", siguió la estela y comenzó su expansión vendiendo miles de discos de sus grupos.

De hecho, la explosión de Green Day, polémica en su época al considerar desde el punk underground que se habían "vendido" a lo comercial, como la MTV que les dio gran soporte, se vio sostenida por otros californianos, The Offspring, que también actuaron en La Iguana antes del boom.

En ese caso, actuaron como teloneros de uno de los grupos referentes de la escena norteamericana, NOFX, los "conocidos" en aquel momento, y que despertaron poco interés en la ciudad; un año después, el álbum Smash con Self Esteem a la cabeza arrasaban en ventas.

Lo cierto, como dice Billy, es que "era imposible de prever y adivinar para cualquiera en esos días, incluyendo a los músicos, discográficas , promotores y al propio público" que aquellos grupos llegados desde el otro lado del océano sin soporte mediático lograran esas cotas de éxito.

"Por suerte, es fantástico que hayan ocurrido estas cosas en la industria musical y que no obedezca todo siempre a inversiones económicas y estrategias corporativas de marketing", reivindica.

"La verdad es que fue una experiencia para mí increíble, yo recuerdo el concierto como si fuera hoy", celebra Fran. "Me quedó un buen sabor de boca porque la gente se lo pasó pipa, nosotros nos lo pasamos pipa y ellos se lo pasaron pipa. O sea, todo el mundo quedó encantado".