Vigo Secreto: la cueva granítica investigada por la NASA escondida en los montes de Coruxo

Los montes de Vigo son una incógnita para muchos de sus vecinos, especialmente para los ciudadanos del centro. Ahora bien, las parroquias olívicas esconden una multitud de tesoros patrimoniales dignos de reconocimiento por su relevancia histórica y natural.

Es el caso de las Covas do Folón, una cavidad granítica situada en la parroquia de San Salvador de Coruxo, en el lugar de Ratoeiro. Por ella discurre el río homónimo, que baja por el monte Maúxo hasta desembocar en el Lagares.

¿Y por qué es tan relevante? Pues se trata de una de las cuevas graníticas más importantes del mundo, que hasta atrajo las miradas de la NASA. En concreto, es la novena cueva acuática y de granito en longitud del mundo, la tercera de Europa y la única de España.

Por esta razón, durante años ha sido uno de los lugares favoritos de los espeleólogos de Galicia y España. Su existencia implicó la fundación en 1992 del Clube Espeleolóxico Maúxo (CEM), que nació con el objetivo de estudiar esta gruta, moldeada por la erosión fluvial.

A lo largo del recorrido —de casi un kilómetro de longitud— se distribuyen grandes salas e impresionantes cascadas, que se sumergen hasta 250 metros, alcanzando una profundidad máxima de 34 metros. Varias empresas organizan visitas guiadas por un precio entre 35 y 45 euros, con expertos y material incluido.

Investigadas por la NASA

Las investigaciones del Club Espeleológico Maúxo pusieron en valor las cuevas, que en 2007 recibió la visita de expertos de la NASA. La expedición estadounidense vino aquel año a Vigo para participar en el Encuentro Internacional de Cuevas Graníticas.

Los investigadores estadounidenses hicieron un muestreo de los fósiles hallados. Entonces, estaban buscando información con el objetivo de estudiar la vida en Marte "a través de condiciones similares en la Tierra", según explicaba Faro de Vigo aquel año.

La Voz de Galicia detalló dos años más tarde la razón de dicha investigación. Los expertos de la NASA entraron en las Covas do Folón para estudiar una bacteria que "al parecer se asocia al origen de la vida y se encuentra en cavidades como la de Coruxo".

Un yacimiento prehistórico

El trabajo del Club de Espeleología Maúxo (CEM) en las cavidades del río Folón también ha permitido descubrir un yacimiento prehistórico. Estos expertos encontraron entre 1988 y 1996 una gran variedad de fragmentos cerámicos que, los más antiguos, datan entre el III y el II milenio a.C.

Como se indica en el artículo Nuevos datos sobre prehistoria viguesa: estudio de los materiales arqueológicos de las cavidades de "O Folón" (Coruxo), los miembros del CEM pudieron constatar que las cuevas estaban siendo constantemente visitadas. También señalan que los vestigios fueron hallados en los sitios que fueron depositados originalmente.

"Se trata de 23 fragmentos cerámicos y 2 útiles líticos pulimentados" detallan en dicho informe Jose Manuel Hidalgo Cuñarro, Eduardo Rodríguez Saiz y José Suárez Otero. Los investigadores interpretan que fueron depositados como ofrendas y que el lugar estaba ligado al culto y a las creencias de diferentes grupos humanos que visitaron las cuevas.

Fragmentos cerámicos das Cavidades do Folón depositados en el Museo Quiñones de León Javier Albertos Benayas, vía Concello de Vigo

Estas piezas, señala también en su web el Concello, destacan "por su tamaño y decoración". Además de los restos prehistóricos, aparecieron un menor número de piezas de época tardorromana y medieval que responderían a unas ocupaciones episódicas de estas cavidades.

Entre junio y diciembre de 1996, la mencionada organización sin ánimo de lucro donó todas las piezas al Museo Municipal Quiñones de León, donde ahora se pueden visitar para conocer la prehistoria y la historia de Vigo.