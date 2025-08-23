Vigo Secreto: Las firmas del grafitero más famoso de España que luchan por sobrevivir

A principios de la década de los 80, con la llegada de la Movida, comenzaron a llegar a Vigo otras corrientes culturales que surgían del underground como forma de expresión artística, tras más de 35 años de dictadura franquista.

Entre ellas, estaba el grafiti. En los alrededores de El Manco, especialmente en el callejón que unía Irmandiños con Lepanto, donde estaba la salida de emergencia del histórico local nocturno, se concentraban punkis y heavys, pero también se convirtieron sus paredes en un lienzo para aquellos que comenzaban a "firmar".

En ese callejón también concurrió el grafitero más famoso del país, Muelle. Juan Carlos Argüello fue una de las figuras de los comienzos del grafiti en España y formó parte de "los flecheros", un grupo de jóvenes que llenaron las paredes de Madrid con sus obras. "Él se llevó la fama, y hay testimonios de que hubo una firma suya en este callejón, en una de las paredes del muro", explica el artista Ash Santos a Treintayseis.

El rastro de un pionero

De aquella firma no queda rastro, como de tantas otras que pudieron cubrir las paredes de la ciudad. Se trata de una firma que hoy tiene marca propia y reconocimiento visual para aquellos que hayan oído hablar de él. Una rúbrica característica que consiste en una espiral rematada con flecha y su apelativo.

Este pionero del grafiti en España visitó en diversas ocasiones Vigo desde Madrid, un recorrido que realizaba en una Vespa. La capital y la ciudad olívica eran dos hervideros artísticos y centros de la Movida, cada uno en su espectro.

Para entender el significado que tiene culturalmente la firma de Muelle, elevado casi a la categoría de figura de la Transición en el plano artístico, es que en Madrid una firma suya fue restaurada en la calle Montera. Además, hay una calle con su nombre en el que fue su barrio, Campamento, en el distrito de La Latina.

Dos firmas originales en Vigo

Como revelaba Ash a Treintayseis, en Vigo hubo múltiples huellas del grafitero, pero hoy sólo se conservan dos de las varias que se tiene conocimiento que existieron en las paredes de la ciudad.

La primera de las dos firmas originales del madrileño se encuentra en pleno centro de Vigo. Concretamente, en la praza de Compostela, en la entrada de los antiguos Talleres Bermejo, a pocos metros del Mesón Compostela.

Firma de Muelle en la zona de la Alameda Treintayseis

Conocida su existencia en el mundo del grafiti al menos desde principios de siglo, el propio Ash Santos, investigador de la historia del arte urbano, ha tratado de que el Concello la proteja para darle el valor que merece, aunque el hecho de que se encuentre en una zona privada ha sido uno de los principales escollos para hacerlo.

La segunda, ha tenido más suerte. Localizada en la calle San Lorenzo, junto a la Vía Verde y el aparcamiento exterior de Vialia, fue descubierta en enero de 2022 durante unas obras, tras años oculta entre la maleza que cubría parcialmente el muro donde se encontraba.

Firma de Muelle conservada en la calle San Lorenzo. Treintayseis

En este caso, el Concello, tras una campaña del artista vigués, sí que pudo poner en valor la firma y le encargó el proyecto a la Escola Superior de Conservación e Restauración de Pontevedra. Fue la alumna del centro, la moañesa Sabela Hermelo, la encargada de la tarea acompañada por la profesora Andrea Fernández Arcos y por otros docentes de la escuela.

Curiosamente, en la decoración de los baños del centro comercial Vialia dedicados a la Movida, entre las varias figuras a modo de símbolos, obra de Ash, se puede ver un muelle que hace referencia al grafitero.

Se tiene constancia de que hubo más firmas, al menos tres: en la calle Talude, en María Berdiales y en el espigón del Náutico. Hoy, el tiempo y la acción humana las borró sin darles el sentido que merecían.

De hecho, Vigo es, junto a Madrid, la única ciudad que puede presumir de tener la huella del pionero del grafiti en España.