Vigo Secreto: el Rubens que se esconde en el Pazo de Castrelos, historia de la pintura flamenca Wikipedia / Museo Quiñones de León

Para visitar las obras de grandes artistas del mundo del arte no es necesario viajar al Prado o al Thyssen, sino que se pueden observar en Vigo y, además, de forma totalmente gratuita. En concreto, se puede hacer en el Museo de Quiñones de León, en el parque de Castrelos.

Y es que, el pazo acondicionado como museo esconde más de una joya tras sus puertas, gracias a la colección personal de arte de Policarpo Sanz, que tras su muerte se lo dejó todo a la ciudad. Así, en el patrimonio artístico vigués se encuentran obras atribuidas a grandes artistas como Goya o Rubens.

En concreto, a este último se le atribuye La Virgen y el Niño rodeada de ángeles. Se trata de un óleo sobre lienzo de 128 x 97 cm (INV. 682), que llegó al museo en 1935 procedente de Madrid. La obra refleja de manera clara el estilo barroco característico del maestro flamenco; tratándose de una composición dinámica, rica en movimiento y con un uso magistral de la luz para acentuar el protagonismo de las figuras.

Peter Paul Rubens

Peter Paul Rubens (Siegen, 1577 – Amberes, 1640) fue uno de los grandes maestros del Barroco flamenco y un pintor de enorme prestigio en la Europa del siglo XVII.

Formado en Amberes e Italia, asimiló influencias renacentistas y barrocas que combinó con su inconfundible dinamismo, riqueza cromática y maestría en la composición. Trabajó para cortes y mecenas de toda Europa, destacando en pintura religiosa, mitológica y retratos, y dirigió un prolífico taller en Amberes. Además de artista, fue diplomático, lo que le permitió viajar y estrechar lazos con monarcas y personalidades de su tiempo. Su legado lo consagra como uno de los grandes exponentes del arte occidental.

El legado de Policarpo Sanz

El Pazo de Quiñones de León acoge una importante colección artística donada por Policarpo Sanz a la ciudad de Vigo. Se trata de una colección excepcional en España que contiene más de cien obras de reconocidos artistas como Fragonard, Carracci, Pourbus, Goya y atribuciones a Rubens.

Policarpo Sanz nació en Marín en 1841, pasó su infancia en Vigo y, a los 14 años emigró a América buscando hacer fortuna. Allí no tardó en hacerse un hueco y comenzar a amasar dinero y en uno de sus viajes a Nueva York conoció a la que sería su mujer Irene Ceballos, una mujer con una gran pasión por el arte y que lo instó a hacerse con una envidiable colección de cuadros de pintores flamencos, franceses y españoles.

Sin embargo, pese a haber pasado más de media vida lejos de Galicia, el corazón de Policarpo Sanz siempre fue de Vigo. Decidió legar toda su fortuna a la ciudad de Vigo, así como donar su gran colección de arte en el momento en el que su mujer, su única heredera, falleciese.

Las condiciones que impuso Policarpo para que la ciudad pudiera reclamar la herencia fueron claras: impuso que con su dinero se construyese el primer instituto de la ciudad de Vigo, que tendría que ofrecer una enseñanza completamente gratuita a sus estudiantes. Así se hizo, años después de fallecer Irene en 1935, comenzaría a construirse el Instituto Santa Irene. Este centro supuso una importante mejora en la escolarización de la ciudad.

En su testamento también señalaba que quería que el resto de su fortuna fuese destinada a la construcción de un Hospital de Caridad.

En cuanto a su colección de arte, una selección del legado del filántropo puede verse de forma permanente en la planta baja del pazo tras haber sido restaurada en los años 2000 y 2001 por el Concello de Vigo en colaboración con la entidad Caixanova. La exposición se puede visitar de manera gratuita.