Una ginecóloga gallega, sobre la endometriosis: "A mayor edad, más puede influir en la fertilidad"

Cada 14 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Endometriosis, una patología que, en España, afecta a unos dos millones de mujeres y cuyo origen sería multifactorial. O así lo determinan las teorías que se manejan para tratar de explicarlo.

Como ocurre con otras enfermedades, la incidencia está aumentando, por lo que urge delimitar sus causas, analizarlas y visibilizar una afectación que, como otras, tiene consecuencias. En este caso, una de ellas y quizá la más sensible, es la posible infertilidad.

Rosa Darriba es la coordinadora del servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Vithas Vigo y, en un día como hoy, aporta algunas claves didácticas para entender esta enfermedad.

La facultativa insiste en la importancia de llevar unos buenos hábitos de vida y hacerse los chequeos pertinentes con el objetivo de minimizar los efectos de una patología crónica, pero que cuenta con tratamiento.

¿Qué es la endometriosis?

El endometrio es la capa más interna del útero, la que todos los meses, con la menstruación, se descama y sangra. La endometriosis sería el crecimiento de ese tejido fuera de la cavidad uterina, o sea, fuera del útero. Puede estar en las trompas, en los ovarios o por toda la cavidad abdominal. Esencialmente es lo referido: Tejido endometrial fuera de la cavidad uterina, un tejido que se desarrolla, prolifera, se descama, sangra y que produce irritación e inflamación.

¿Cuáles son sus tipos?

En esencia esto es la endometriosis, pero la clasificamos en función de si es más superficial o más profunda. Si el tejido está implantado en ciertas zonas, pero no profundiza en los órganos o no invade más de cinco milímetros, decimos que es una endometriosis superficial. Cuando invade más de cinco milímetros o afecta a la capa muscular, pues decimos que es profunda. Puede afectar al intestino, a la vejiga y a los uréteres. Es interesante diferenciarla porque, a nivel dolor, tiene implicaciones diferentes.

¿Cuál es la sintomatología?

Pues, fundamentalmente, el dolor. Un dolor que puede ser en la pelvis pero que, en ocasiones, se irradia hacia atrás, hacia la zona lumbar, incluso hacia los miembros inferiores. El dolor, habitualmente, se da durante la menstruación, pero es muy intenso y suele ser progresivo. A veces también aparece fuera de la menstruación o en las relaciones sexuales. Del mismo modo, pueden aparecer molestias urinarias o con la defecación.

¿El dolor de la menstruación implica endometriosis?

No, para nada. Lo que pasa es que cuando ese dolor no cesa con analgésico, se prolonga más de los dos días habituales y es progresivo pues sí, ahí habría que investigar.

¿Hablamos de una enfermedad genética o puede aparecer a lo largo de los años?

Se trata de una enfermedad multifactorial, pueden influir muchos factores. Todavía se desconoce la causa, el origen. Sin embargo, hay distintas teorías. Sí hay influencia genética, aunque no está no está determinado el gen exacto. Realmente, durante los primeros años de menstruación no se suele detectar, pero la franja de incidencia es amplia: Desde que aparece la menstruación, hasta que se va. Con todo, la mayor incidencia o el punto de mayor detección está en los 35, especialmente, si no se han tenido hijos.

¿Cuáles son esas teorías que se manejan sobre el origen?

La más popular es la de la menstruación retrógrada. La sangre, además de fluir hacia la vagina y hacia el exterior, va a través de las trompas y lleva tejido endometrial que se implanta en el interior del abdomen. Esto le ocurre a casi todas las mujeres, pero algunas desarrollan endometriosis y otras no. La incidencia de la endometriosis en España se mueve entre un 10 y un 15%. No es poco, porque son dos millones de mujeres. Otra teoría es la de la metaplasia celómica. En este caso, las células propias del interior de la cavidad abdominal se transforman en células endometriales y se desencadena un proceso autoinflamatorio. Por otro lado, también se maneja como teoría la de los restos embrionarios y la migración de tejido endometrial por los vasos sanguíneos. ¿Por qué eso después en unas mujeres se produce todo este proceso inflamatorio y de infiltración? Bueno, pues ahí puede haber causas genéticas, causas inmunológicas. En este sentido, cada vez se habla más de las teorías inmunitarias, de disruptores endocrinos. Hay mucho, todavía, por saber, y no es fácil de explicar.

¿Hay prevención?

Es importante, en general, hacer revisiones, acudir al ginecólogo y si hay reglas más dolorosas de lo habitual o dolor a la hora de tener relaciones sexuales, prestar especial atención y hacerse un chequeo. Si se detecta hay tratamiento, para mitigar y para que no avance.

Una mujer experimentando dolor.

¿Cuál sería el tratamiento?

Hasta ahora los tratamientos son antiinflamatorios y tiene un papel muy importante el hormonal. Hablamos de una enfermedad hormonodependiente, es decir, todas esas células que están implantadas ahí tienen receptores hormonales, entonces, la forma de atrofiar ese tejido es con hormonas: Desde la píldora al diu hormonal, y antagonistas. Por supuesto, es importante el ejercicio, la dieta y la fisioterapia son buenos.

¿Cómo afecta a la fertilidad?

Es una causa de infertilidad importante. Todo este tejido implantado en las trompas, a veces dañando los ovarios e inflamando toda esa zona afecta mucho a la fertilidad.

Pero una mujer con endometriosis puede llegar a concebir.

Sí, por supuesto que sí. El caso es que cuanta más edad tengamos y cuantos más ciclos hayamos tenido, mayor probabilidad habrá de que, de tener endometriosis, esta afecte a la fertilidad. Y es que con cada ciclo se va agravando ese proceso, va habiendo más inflamación, más fibrosis, y más cicatrización de los tejidos. El no tener hijos o no tener embarazos también es otro factor que influye, porque son más años de ciclos. Sin embargo, por ejemplo, la toma de pastillas anticonceptivas desarrolla menos el endometrio. Cuando se toman anticonceptivos apenas hay sangrado. Entonces, los anticonceptivos, son factor protector en este sentido.

¿Está aumentando la incidencia de la endometriosis?

Yo entiendo que sí porque es lo lógico, especialmente, si hablamos de occidente. Hay factores, como comentamos, que pueden ser ambientales. También los disruptores endocrinos o que se conciban hijos más tarde.

¿Esta patología necesita más investigación y mayor visibilidad?

Yo creo que sí. Yo creo que ahora, de todas formas, la gente es más consciente de que esta enfermedad existe, hay asociaciones que funcionan muy bien.