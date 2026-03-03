La Asociación Viguesa de Esclerosis Múltiple estrena un nuevo servicio de Neuropsicología

La Asociación Viguesa de Esclerosis Múltiple estrena un nuevo servicio de Neuropsicología Cedida

Salud

La Asociación Viguesa de Esclerosis Múltiple estrena un nuevo servicio de Neuropsicología

Entre un 40% y un 60% de afectados de esclerosis múltiple experimentan distintos grados de deterioro cognitivo

Podría interesarte: Más de 1.500 personas correrán en Vigo junto a Avempo por la esclerosis múltiple

Publicada

La Asociación Viguesa de Esclerosis Múltiple de Pontevedra (Avempo) cuenta con un nuevo servicio de Neuropsicología que pretende dotar a sus asociados y asociadas de una mayor independencia y autonomía.

Vigo Contra el Cáncer dice adiós tras doce años de trabajo, ilusión y compromiso

Según explican desde la Asociación, este nuevo servicio surge para dar respuesta a una alta prevalencia de las alteraciones cognitivas que suelen presentar las personas afectadas de esclerosis múltiple. "Aunque a priori pueden parecer invisibles, causan impacto directo en la calidad de vida", inciden.

Actualmente, entre un 40% y un 60% de afectados de esclerosis múltiple experimentan distintos grados de deterioro cognitivo. "Sobre todo, en lo que a problemas en la atención, en la memoria, en la velocidad de procesamiento o en las funciones ejecutivas se refiere", explican desde Avempo.

En este sentido, recuerdan que una correcta evaluación neuropsicológica determinará el impacto real de esos déficits y mejorar la monitorización de la evolución del usuario. "El objetivo de las sesiones de Neuropsicología es ofrecer una rehabilitación cognitiva individualizada y personalizada ayudando a los usuarios y usuarias a desarrollar diferentes estrategias que compensen sus dificultades diarias", apostillan.