La Asociación Viguesa de Esclerosis Múltiple estrena un nuevo servicio de Neuropsicología

La Asociación Viguesa de Esclerosis Múltiple de Pontevedra (Avempo) cuenta con un nuevo servicio de Neuropsicología que pretende dotar a sus asociados y asociadas de una mayor independencia y autonomía.

Según explican desde la Asociación, este nuevo servicio surge para dar respuesta a una alta prevalencia de las alteraciones cognitivas que suelen presentar las personas afectadas de esclerosis múltiple. "Aunque a priori pueden parecer invisibles, causan impacto directo en la calidad de vida", inciden.

Actualmente, entre un 40% y un 60% de afectados de esclerosis múltiple experimentan distintos grados de deterioro cognitivo. "Sobre todo, en lo que a problemas en la atención, en la memoria, en la velocidad de procesamiento o en las funciones ejecutivas se refiere", explican desde Avempo.

En este sentido, recuerdan que una correcta evaluación neuropsicológica determinará el impacto real de esos déficits y mejorar la monitorización de la evolución del usuario. "El objetivo de las sesiones de Neuropsicología es ofrecer una rehabilitación cognitiva individualizada y personalizada ayudando a los usuarios y usuarias a desarrollar diferentes estrategias que compensen sus dificultades diarias", apostillan.