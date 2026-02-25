La Xunta adjudica por 823.042 euros el equipamiento de radiología digital portátil del Hospital Novo Montecelo (Pontevedra)

La Xunta adjudica por un importe de 823.042 euros, de los cuatro lotes de equipamiento de radiología digital portátil destinados al bloque quirúrgico del Hospital Novo Montecelo, en Pontevedra.

La empresa Ziehm Imaging Spain resultó adjudicataria de dos de los lotes de equipamiento radiocirúrgico ofertados, por un valor de 296.208 euros y 148.588 euros. Siemens Healthcare S.L. suministrará un equipo radiocirúrgico de electrofisiología, valorado en 162.866 euros; y General Electric Healthcare aportará sistemas de radiología portátil por un importe de 215.380 euros.

Estos equipos radiocirúrgicos permiten tratar, con alta precisión y sin cirugía invasiva, tumores y lesiones de difícil intervención. De este modo, reducen riesgos, complicaciones y tiempos de recuperación, mejorando la calidad de vida de los pacientes.

Por su parte, los sistemas de radiología portátil son equipos esenciales para realizar diagnósticos por imagen en pacientes que no pueden ser trasladados, como ocurre en el caso de pacientes críticos o inmovilizados. Esto facilita una atención rápida, continua y eficiente en cualquier punto del hospital o en situaciones de emergencia.