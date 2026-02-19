Sergio Vázquez, oncólogo gallego: "El futuro es conocer el mapa molecular de cada tumor"

Sergio Vázquez Estévez, jefe de servicio de Oncología Médica en el Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo y uno de los impulsores y fundadores del Simposio Nacional de Oncología de Precisión que, un año más -y ya van ocho- se celebrará en la Sede Afundación Abanca -Policarpo Sanz, 26-.

La cita, que reunirá a profesionales de la medicina de todo el país, se celebrará este jueves, día 19 de febrero, y mañana viernes, día 20. El evento incluirá ponencias, mesas redondas y debates.

La Oncología de Precisión busca, en términos médicos, personalizar los tratamientos antitumorales mediante la búsqueda de alteraciones moleculares o genéticas en los tumores, que anticipen una mejor respuesta a un tratamiento.

Ocho ediciones del simposio. Llegados a este punto, ¿qué balance hacen?

Pues un balance muy positivo. Cuando empezamos, no había ningún simposio de estas características en España sobre Oncología de Precisión. Queríamos hacer un foro que fuese un poco diferente: Con charlas más cortas o abordar los cinco mejores trabajos del año en este sentido. También, de cara al final del simposio, tratar cuestiones relacionadas con la gestión. La idea no es solo juntar a profesionales sanitarios relacionados con la oncología, sino también a personas involucradas en la investigación y en la gestión.

¿La acogida es buena?

Sí, llevamos una media anual de entre 150 y 200 asistentes. Lo vemos un gran éxito.

¿Cuáles son los ejes centrales de la edición de 2026?

Entre otros, estamos trabajando en que todo paciente tenga acceso a una secuenciación de su tumor, a un mapa molecular. Esto nos ayudará a tomar decisiones terapéuticas. También se celebrarán mesas en las que se presentará lo mejor del año en cada una de las patologías y en tumores que tienen una vía de crecimiento bloqueable con un tratamiento específico.

Al igual que ocurrió en la edición de 2025, también se abordará la aplicación de la IA al ámbito médico, ¿en qué punto estamos en ese sentido?

Trabajamos de manera lenta, pero sí que es verdad que herramientas como ChatGPT las tenemos cada vez más al alcance de nuestras consultas. Evidentemente son herramientas que no sustituyen al profesional, pero mejoran la precisión. Sí abordaremos también la cuestión de los gemelos digitales, que consiste en la creación de un "gemelo" humano para probar ensayos clínicos en él. Es algo muy interesante.

¿Cuál es la razón de ser de la selección de patologías y tumores a tratar en el simposio?

El punto en común es que ese tipo de tumores sigue unas vías exclusivas de crecimiento que debemos conocer mediante un estudio molecular para tratar de bloquear ese crecimiento actuando sobre dicha vía. ¿Qué pasa? Que los tumores son "muy listos" y crean vías de resistencia con las que se escapan de este bloqueo. Por esto, tenemos que hacer un estudio molecular, conocer qué está pasando y actuar. No es que sean necesariamente los más frecuentes los tumores que hemos seleccionado, sino en los que está más desarrollada la oncología de precisión. Va a llegar un momento en el que, en todos los tumores y para tratar a nuestros pacientes de una manera muy selectiva, vamos a tener que hacer una secuenciación masiva. Tenemos que conocer qué es lo que está pasando en ese tumor y cuál es su mapa molecular y sus alteraciones genéticas.

¿La ciencia y la medicina avanzan al ritmo que requiere la incidencia actual del cáncer?

Hay muchos factores que inciden ahí, además de la financiación, ya sea pública o privada. Para que un fármaco salga y sea efectivo tiene que atravesar un camino larguísimo. Es importante que los ensayos clínicos sean más modernos, más rápidos. No podemos esperar tantos años a tener resultados porque a veces pasa que, una vez salen, ya ha cambiado el escenario.

La incidencia del cáncer, ¿aumentará de cara a este 2026?

Está aumentando. Esto es debido al tipo de sociedad en la que vivimos, pero también porque la esperanza de vida ha aumentado. Es verdad que hay más cánceres en pacientes más jóvenes. Influye en esto el hecho de un mayor acceso a 'screenings' y cribados. Es verdad que estamos más en contacto con agentes cancerígenos y hay un problema con el sedentarismo. La buena noticia es que hay una gran cantidad de tratamientos activos que mejoran la supervivencia. Hay que incidir en la prevención, concienciar sobre los problemas derivados del tabaquismo, del alcohol, de la exposición al sol o de una mala dieta. También es importante concienciar sobre la importancia de realizar ejercicio físico.