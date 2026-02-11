La unidad de rehabilitación cardíaca de Pontevedra logra una certificación pionera en España

La Unidad de Rehabilitación Cardíaca del Hospital Universitario de Pontevedra ha logrado una certificación pionera en España según la Norma ISO 7101, por la forma en que organiza y gestiona la atención a pacientes con problemas cardiológicos.

El acto de entrega contó con la presencia del gerente del Sergas, José Ramón Parada Jorgal, y del gerente del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, José Flores. Durante su intervención, Parada Jorgal destacó que esta certificación reconoce el esfuerzo diario del equipo de la unidad. "Es fruto de un trabajo constante, con procesos claros, protocolos definidos y profesionales comprometidos que buscan mejorar cada día la atención a los pacientes", explicó. Con este logro, la unidad de Pontevedra se convierte en la primera de Cardiología en España en recibir esta acreditación tras superar las auditorías de AENOR.

Desde 2021, la unidad atiende alrededor de 200 pacientes al año, dentro de un área que registra más de 350 casos anuales de cardiopatía isquémica. "Es un impacto real y directo en la salud de la población", señaló Parada. La evidencia científica demuestra que estos programas estructurados pueden reducir la mortalidad entre un 20 y un 30 %, y hasta un 43 % si se completa todo el programa. Esto se traduce en menos reingresos, mejor pronóstico y, sobre todo, más años de vida con calidad.

Asimismo, desde el Sergas inciden en que la rehabilitación cardíaca va más allá del ejercicio físico: también incluye acompañamiento clínico, educación sobre salud, control de factores de riesgo, apoyo psicológico y ayuda para reincorporarse a la vida laboral y social. Todo esto se logra gracias a un trabajo interdisciplinar, coordinado entre cardiología, rehabilitación, fisioterapia y enfermería, que es el sello de la unidad de Pontevedra.