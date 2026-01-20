La 'X Solidaria' de la renta benefició directamente a 35 vigueses con Esclerosis Múltiple

La "X Solidaria" de la Declaración de la Renta benefició directamente a 35 personas de la ciudad de Vigo que padecen Esclerosis Múltiple. En este sentido, la Asociación Viguesa de Esclerosis Múltiple de Pontevedra pudo adquirir distinto material fisioterapéutico: Una nueva camilla eléctrica y un dinamómetro, así como otros equipos específicos.

La aportación económica recibida de los contribuyentes que decidieron marcar la casilla solidaria en su Declaración de la Renta del pasado ejercicio permitió, además, seguir costeando el salario de una de las profesionales del centro ubicado en el barrio de Bouzas.

Los equipos utilizados por los trabajadores de AVEMPO fruto de esta subvención pretenden retrasar el avance de la discapacidad y maximizar la autonomía de los afectados de Esclerosis Múltiple.

4.500 afectados en Galicia

La Esclerosis Múltiple afecta a unas 68.000 personas en España, de las cuales, unas 4.500 residen en Galicia, siendo la comunidad gallega la que representa una mayor prevalencia con respecto a todo el país.

Los síntomas más habituales de la EM son la fatiga, los problemas de visión, los hormigueos, entumecimientos, vértigos y mareos, debilidad muscular, espasmos y problemas de equilibrio y coordinación.

Por su parte, AVEMPO, que este año cumple 30 años de actividad, es una entidad sin ánimo de lucro que tiene por objetivo ayudar, informar y mejorar la calidad de vida de los afectados y sus familiares. Actualmente, atiende a más de 300 personas con EM y cuenta con más de 500 socios.