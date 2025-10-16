Ordenan la retirada en Galicia de este popular medicamento para tratar la depresión

Primer plano de la mano de una mujer con una pastilla Shutterstock

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), organismo dependiente del Ministerio de Sanidad, ha informado de la retirada inmediata del mercado de varios lotes de un popular medicamento para la depresión.

Las autoridades han detectado niveles de impureza por encima de su límite establecido. No obstante, según el comunicado difundido a nivel nacional, este defecto de calidad no supone un riesgo vital para el paciente.

Sanidad ordena la retirada de este medicamento

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha solicitado la retirada de los siguientes lotes afectados del fármaco Duloxetina 60 mg cápsulas duras gastrorresistentes (28 y 56 cápsulas): 230314 y 230198.

El fabricante y titular de autorización de comercialización es Towa Pharmaceutical S.A., con sede en Martorelles (Barcelona).

Aunque no sea de extrema gravedad, las autoridades han ordenado la retirada de este medicamento para la depresión tras haber detectado niveles de impureza por encima de su límite establecido. El defecto es de clase 2 y, por tanto, "no supone un riesgo vital para el paciente".

Pese a ello, la Aemps ha solicitado la retirada del mercado de todas unidades distribuidas de los lotes afectados. A continuación, te detallamos los lotes afectados y sus respectivas fechas de caducidad:

Duloxetina Pensa Pharma 60 mg cápsulas duras gastrorresistentes EFG, 28 cápsulas (Blister PVC/PVDC-Aluminio). Lote 230314, con fecha de caducidad: 31/01/2026

Duloxetina Pensa Pharma 60 mg cápsulas duras gastrorresistentes EFG, 56 cápsulas (Blister PVC/PVDC-Aluminio). Lote 230198, con fecha de caducidad: 31/01/2026

Tal y como figura en el prospecto, Duloxetina es un medicamento que se emplea en adultos para tratar la depresión, el trastorno de ansiedad generalizada (sensación crónica de ansiedad o nerviosismo) y el dolor neuropático diabético.

Al igual que todos los medicamentos, este fármaco puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran. Estos efectos normalmente son de leves a moderados y desaparecen, con frecuencia en unas pocas semanas.