Éxito de Leticia Sabater en Redondela (Pontevedra): "Una lagrimita se me ha escapado"

Leticia Sabater ha conquistado Chapela (Redondela) con su actuación de este domingo en las fiestas de San Fausto.

La cantante y presentadora reunió a miles de personas en el aparcamiento de la localidad, donde ofreció un concierto que ella misma calificó como "inolvidable" y del que se despidió visiblemente emocionada.

"Chapela, Galicia, gracias por un concierto inolvidable. Me voy con el corazón y el alma llena de amor y cariño gallego", escribió la artista en sus redes sociales, donde compartió varias imágenes de un recinto abarrotado.

Sabater aseguró que el público había conseguido "petar el parking como nunca antes" y agradeció especialmente las pancartas, las camisetas con su imagen y los regalos que recibió durante la noche.

Uno de los momentos más emotivos llegó durante la interpretación de su canción La puta ama, que coreó junto a numerosos adolescentes. "Al cantar La puta ama y ver cómo les gusta a mis fans me he emocionado mucho y alguna lagrimita se me ha escapado", confesó la cantante, que aseguró haberse quedado "sin palabras" ante la acogida del público gallego.

Un desmayo durante el concierto

La actuación también estuvo marcada por un susto después de que una joven se desmayase entre el público, lo que obligó a interrumpir temporalmente el espectáculo para facilitar la intervención de los servicios de emergencia. Según la propia Sabater, el incidente no tuvo consecuencias graves.

El concierto, celebrado en la noche del domingo 11 de octubre, fue uno de los principales atractivos de las fiestas de San Fausto, organizadas por el Círculo Cultural Recreativo de Chapela.

La programación, que comenzó el sábado, continuará hasta este martes 13 de octubre con actuaciones musicales, actividades infantiles y celebraciones tradicionales.