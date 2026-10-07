Vigo contará con representación musical en las fiestas del Pilar de Zaragoza

Vigo contará por primera vez con la representación musical de una de sus rondallas en el desfile de las fiestas del Pilar de Zaragoza. La rondalla de Bembrive llevará hasta Aragón su música para sumar en una de las fiestas más relevantes de España.

Parte de los 55 miembros que componen la rondalla han realizado una visita al Concello de Vigo este miércoles. Allí, el alcalde Abel Caballero les ha atendido y les ha felicitado por haber sido seleccionados.

"Es la primera vez que una rondalla de Vigo y un grupo de Vigo participa en el desfile de las fiestas del Pilar de Zaragoza", ha afirmado el regidor olívico en un audio distribuido a los medios de comunicación.

Caballero, además, ha destacado que el gobierno local ayuda "de forma sustantiva" a la rondalla, con 3.800 euros para pagar los gastos del viaje hasta la capital de Aragón. "Me encanta que estemos allí, me encanta que la rondalla de Bembrive y que Vigo esté participando", ha concluido.