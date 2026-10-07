Pontevedra se convierte este fin de semana en la capital gallega de las bandas de música
El Pazo da Cultura reunirá a 17 formaciones, siete de ellas portuguesas, en una nueva edición del Certame Galego de Bandas de Música
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El Pazo da Cultura de Pontevedra acogerá este fin de semana, los días 10 y 11 de octubre, el XIX Certame Galego de Bandas de Música, en el que participarán 17 formaciones, siete de ellas procedentes de Portugal.
La principal novedad de esta edición será el estreno de un modelo de participación basado en el "concierto integral". El jurado valorará la actuación de cada banda como un conjunto, atendiendo no solo a la interpretación de las obras, sino también a la coherencia del repertorio, el equilibrio y la identidad de la propuesta.
El programa arrancará el sábado a las 11:00 horas con las categorías Infantil y Juvenil y continuará por la tarde con la Tercera Sección. El domingo será el turno de la Segunda Sección desde las 10:30 horas y de la Primera a partir de las 16:30 horas.
La entrega de premios pondrá fin al certamen el domingo tras las últimas actuaciones. La entrada será gratuita hasta completar las 655 plazas del Pazo da Cultura y los conciertos también podrán seguirse en directo a través del canal de YouTube de la Federación Galega de Bandas de Música Populares.
Programa
Sábado 10 de octubre
- 11:00 horas | Sección Infantil: Chikiband, Filarmónica Juvenil da Academia de Música da Fortaleza de Valença y Banda Infantil da Escola de Música de Salvaterra.
- 12:30 horas | Sección Juvenil: Banda Juvenil de Monção y Banda Juvenil de Figueiredo.
- 17:00 horas | Tercera Sección: Banda de Música de Cerdedo, Banda de Música Municipal de Agolada, Banda Xuvenil de Barro, A Lira de Ribadavia y Banda Juvenil do Vale.
Domingo 11 de octubre
- 10:30 horas | Segunda Sección: Filarmónica Artística Pombalense, Banda Musical de Lagares, Banda de Música Santádega de Coles y Banda Musical de Fornos.
- 16:30 horas | Primera Sección: Banda de Música Municipal de Silleda, Banda Cultural de Salceda de Caselas y Banda Unión Musical de Meaño.
- Cierre: Clausura y entrega de premios.