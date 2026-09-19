Uno de los cantantes de moda encabezará en O Porriño (Pontevedra) el cartel del Louro Valley Festival

Fin a los rumores. O Porriño (Pontevedra) ha desvelado este sábado el cabeza de cartel del Louro Valley Festival. Uno de los artistas de moda entre los más jóvenes, D.Valentino, protagonizará el principal concierto de las Festas do Cristo do Porriño 2026.

Así lo ha anunciado el alcalde de la localidad, Alejandro Lorenzo, que ha destacado a D.Valentino como uno de los artistas más destacados y con mayor proyección de la "escena urbana nacional". El cantante puede presumir de contar con 1,1 oyentes mensuales en Spotify y éxitos tan populares como "Why" o "Prettygyal".

En esta ocasión, D. Valentino no estará solo sobre el escenario, ya que estará acompañado por el talento de DJs y grupos locales. La entrada será totalmente gratuita y la cita tratará de consolidar el Louro Valley Festival como uno de los principales puntos de encuentro para la juventud y los amantes de la "música urbana" en toda la comarca.

"A programación do Cristo é para todas as idades, pero indudablemente con D. Valentino e co Louro, pensamos no público máis mozo", ha explicado el alcalde, que ha aclarado que en las últimas semanas muchos vecinos le preguntaron ya por este concierto pese a no estar presentado.