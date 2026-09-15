Our Fest reúne este sábado en Ourense a The Jesus and Mary Chain, The Dream Syndicate y Fat Dog

Expourense acogerá este sábado 19 de septiembre la quinta edición de Our Fest, una cita que reunirá en Ourense a nombres históricos de la música alternativa y a algunas de las bandas emergentes de la escena internacional.

The Jesus and Mary Chain, The Dream Syndicate, The Mystery Lights, Fat Dog, Triángulo de Amor Bizarro y Germán Salto protagonizarán seis conciertos consecutivos en un recinto cubierto y sin actuaciones simultáneas.

The Jesus and Mary Chain encabezan un cartel al que llegan cuatro décadas después de la publicación de Psychocandy, uno de los discos fundamentales del rock alternativo británico. Junto a ellos estarán The Dream Syndicate, que ofrecerán en Ourense su única actuación en España en 2026.

El programa internacional se completa con The Mystery Lights, con su mezcla de garage punk y psicodelia, y Fat Dog, que actuarán por primera vez en Galicia después de convertirse en una de las bandas más destacadas de la nueva escena británica con su combinación de electropunk, rock, techno y cultura rave.

Seis conciertos en un único escenario

La representación estatal correrá a cargo de los gallegos Triángulo de Amor Bizarro, que presentarán su séptimo disco, Mi Catedral, y de Germán Salto, encargado de abrir la jornada con un repertorio entre el pop, el power pop y la tradición americana. Durante los cambios de escenario, Albert Petit DJ mantendrá la música con sesiones de punk, power pop, rock y música negra.

Las puertas de Expourense abrirán a las 17:00 horas y el primer concierto comenzará a las 17:30 horas. El festival mantiene su formato de una única jornada y un solo escenario, de forma que el público podrá seguir íntegramente todos los conciertos hasta entrada la madrugada.

Our Fest alcanza así su quinta edición con una programación centrada en la música alternativa y con el objetivo de incorporar Ourense al circuito de grandes giras nacionales e internacionales. La cita cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia, a través de Turismo de Galicia y los Concertos do Xacobeo, y de la Deputación de Ourense.

Autobuses lanzadera para regresar al centro

La organización destaca también el impacto del festival fuera del recinto, con asistentes llegados desde distintos puntos de Galicia, del resto de España y del norte de Portugal, y su repercusión sobre la hostelería, el comercio y los alojamientos de la ciudad.

Para facilitar los desplazamientos, los asistentes podrán utilizar las líneas 3 y 4 del autobús urbano, así como el Moucho Bus de la línea 14A a las 23:30 horas.

Además, Our Fest habilitará autobuses lanzadera entre Expourense y el Parque de San Lázaro desde la 01:00 hasta las 03:00 horas, y habrá servicio de taxi a la salida del recinto.