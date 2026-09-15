MusicaV regresa a Vigo en octubre: seis conciertos de jazz, clásica y cine mudo

El festival MusicaV celebrará en Vigo su cuarta edición durante el mes de octubre con una programación que volverá a combinar jazz, música clásica y cine mudo con acompañamiento musical en directo.

La cita, impulsada por el proyecto cultural Vitruvia, contará con seis conciertos repartidos entre el Auditorio Afundación y Vitruvia Club.

El ciclo regresa después de haber agotado las localidades en todas las jornadas de su anterior edición y mantiene la fórmula con la que nació: alternar propuestas de gran formato con conciertos de carácter más íntimo.

En esta ocasión, el Auditorio Afundación acogerá las actuaciones de Savoy Club Big Band, Sumrrá, Caspervek Ensemble y Vitruvia Art Strings junto a David Linx, mientras que Vitruvia Club recibirá a Abe Rábade y Julia Perminova Trío.

Seis citas entre el 6 y el 26 de octubre

La programación comenzará el 6 de octubre con Savoy Club Big Band y su espectáculo Antología del bolero, una propuesta dirigida por José Somoza que revisita este repertorio desde el latin jazz y el formato orquestal.

Dos días después, el 8 de octubre, Abe Rábade ofrecerá un recital de piano solo en Vitruvia Club. El 13 de octubre será el turno de Sumrrá, formación integrada por Manuel Gutiérrez, Xacobe Martínez Antelo y L.A.R. Legido, que llegará al Auditorio Afundación dentro de la celebración de sus 25 años de trayectoria.

El 21 de octubre, Caspervek Ensemble pondrá música en directo a Metrópolis, el clásico de Fritz Lang de 1927 y una de las películas pioneras de la ciencia ficción. Al día siguiente, Julia Perminova Trío actuará en Vitruvia Club.

El cierre llegará el 26 de octubre con Vitruvia Art Strings & David Linx, que presentarán A Song for Europa, una obra original encargada a Alberto Conde y José Valente e inspirada en cinco grandes emblemas culturales europeos.

Dos escenarios para dos formas de escuchar música

La organización vuelve a repartir la programación entre dos espacios de características muy diferentes. El Auditorio Afundación acogerá las producciones de mayor formato, los espectáculos interdisciplinares y las propuestas especiales, mientras que Vitruvia Club estará reservado para formaciones reducidas y recitales en un ambiente más próximo al público.

MusicaV celebrará así seis noches de música entre el 6 y el 26 de octubre de 2026. Las entradas para los conciertos del Auditorio Afundación tendrán un precio de 16 euros más 1,60 euros de gastos de gestión, mientras que el abono para las cuatro actuaciones en este espacio costará 56 euros más 5,60 euros de gastos de gestión.

Las entradas y abonos pueden adquirirse a través de Ataquilla.com.

Programación de MusicaV 2026