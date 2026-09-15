¿Qué tienen en común Hard GZ, Safri Duo y Xabier Díaz? El éxito de SON&MAR en Vigo

SON&MAR cierra su primera edición tras seis jornadas y 41 artistas que reunieron en el Muelle de Trasatlánticos desde a quienes crecieron con la Movida Viguesa hasta universitarios, familias y amantes de la música gallega

¿Qué tienen en común quienes bailaron con Safri Duo, quienes volvieron a cantar los temas de Golpes Bajos, los universitarios, los seguidores de Hard GZ y quienes cerraron la programación al ritmo de Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre?

Durante diez días, todos acabaron encontrándose en el mismo lugar: el Muelle de Trasatlánticos de Vigo.

Ese ha sido, precisamente, uno de los grandes logros de la primera edición de SON&MAR.

Más allá de las cifras, que también hablan por sí solas, el ciclo ha conseguido convertir uno de los espacios más reconocibles de la ciudad en un punto de encuentro para públicos que, sobre el papel, parecían tener poco que ver entre sí.

Del 4 al 13 de septiembre, 42.313 personas pasaron por SON&MAR para disfrutar de seis jornadas y una programación en la que participaron 41 artistas.

Seis citas con identidades muy diferentes, pero con un escenario común: Vigo y el Atlántico como acompañante.

Nacidos para bailar en el ciclo Son&Mar en Vigo Cedida

Porque en apenas unos días, el mismo muelle pasó de recuperar los himnos de varias generaciones a mirar hacia los sonidos urbanos actuales.

De reivindicar una parte fundamental de la historia musical de Vigo a celebrar la música y la cultura gallegas.

Seis públicos diferentes y un mismo escenario

La propuesta arrancó con Nacidos para Bailar, continuó con Aquellos Maravillosos 90 y El Campus, acogió la energía de Hard GZ, volvió sobre la historia de la ciudad con La Movida Viguesa y puso el broche final con Orballo Cultural.

En el escenario se sucedieron nombres como Safri Duo, Rebeca, Sonia Madoc, Amistades Peligrosas, Cómplices, Rafa Sánchez, Tam Tam Go, LG1DO, Hard GZ, Stoned at Pompeii, Killer Barbies, Semen Up, Miguel Costas, Budiño, De Ninghures, Ortiga o Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre, entre otros.

Movida viguesa en el ciclo Son&Mar en Vigo Cedida

Pero si hubo una jornada especialmente simbólica para la ciudad fue La Movida Viguesa.

El ciclo volvió a conectar a Vigo con una de las etapas más importantes de su historia cultural y musical, reuniendo frente al escenario a quienes vivieron aquella época y a nuevas generaciones que han descubierto después su legado.

El homenaje a Golpes Bajos y la presencia de varios protagonistas de aquel momento convirtieron la jornada en un encuentro entre distintas generaciones alrededor de una música que sigue formando parte de la identidad viguesa.

Y apenas unos días después, el escenario ofrecía una imagen completamente distinta.

Orballo Cultural cerraba SON&MAR con propuestas como las de Budiño, De Ninghures, Ortiga o Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre, demostrando hasta qué punto la música de raíz y la cultura gallega también podían llenar el muelle y convertirse en punto de encuentro para públicos diversos.

Un espacio abierto a la ciudad

La fórmula tenía además otro elemento clave: cinco de las seis jornadas fueron de acceso gratuito hasta completar aforo.

Una apuesta que permitió abrir la programación a miles de personas y transformar durante septiembre el Muelle de Trasatlánticos en un espacio cultural compartido por vigueses y visitantes.

Por allí pasaron jóvenes, familias, grupos de amigos y público de diferentes edades. Personas que llegaron buscando a un artista concreto y otras que simplemente se encontraron con un concierto al pasear por la zona.

Y quizá ahí esté una de las claves de esta primera edición. SON&MAR no apostó por un único tipo de público ni por una única manera de entender la música. Apostó por cambiar de registro, de generación y de estilo en cada jornada.

El resultado han sido 42.313 asistentes, 41 artistas y seis formas diferentes de vivir la música junto al Atlántico.

Una primera edición que deja una imagen poco habitual en un mosaico de miles de personas con gustos musicales muy distintos compartiendo un mismo espacio durante varios días.

De los 90 a la música urbana. De la Movida Viguesa a la música de raíz. Del público universitario a varias generaciones cantando los mismos himnos. Todo, frente al mar.

Y con esa mezcla como principal carta de presentación, SON&MAR se despide de Vigo tras convertir durante septiembre el Muelle de Trasatlánticos en uno de los grandes puntos de encuentro musical de la ciudad.