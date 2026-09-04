Conxemar y Esmerarte buscarán en Vigo artistas y grupos emergentes: habrá 10.000 euros en premios

La Asociación Conxemar, de la mano de Esmerarte Industrias Creativas, celebrará en la ciudad olívica una nueva edición de Conxemar Fest: Fish & Hits, un concurso musical que busca dar visibilidad a artistas y grupos emergentes de Galicia y acercar al público más joven, al mismo tiempo, los productos pesqueros. Todo lo anterior por medio de una propuesta que combina música, gastronomía y ocio.

En esta nueva entrega del concurso, habrá 10.000 euros en premios, siendo Porta do Sol, el próximo 2 de octubre, el escenario de la gran final. Allí, cinco artistas o grupos finalistas actuarán en directo ante el público y un jurado de profesionales de la industria musical.

Todas aquellas personas interesadas podrán sumarse a esta iniciativa hasta el próximo 16 de septiembre, fecha en la que se cerrarán -a las 23:59 horas- las inscripciones. Las mismas se pueden concretar en conxemarfest.com.

Desde Conxemar han querido ensalzar que la incorporación de Esmerarte Industrias Creativas a la producción reforzará la dimensión musical y profesional del proyecto, aportando al festival "su experiencia y conocimiento del ecosistema musical gallego".

Vertiente gastronómica y premios

La propuesta se completará con una vertiente gastronómica que ya acompañó a las anteriores ediciones. Habrá foodtrucks y propuestas elaboradas a partir de productos del mar congelados, que contribuirán a generar un espacio de ocio en el que música y gastronomía se unirán para poner en valor los productos pesqueros.

Por otro lado, en cuanto a los premios para los artistas, éstos se dividirán de la siguiente manera:

5.000 euros para el ganador.

3.000 euros para el segundo clasificado.

1.000 euros para el tercer clasificado.

500 euros para cada uno de los artistas o grupos que ocupen la cuarta y quinta posición.

Cinco artistas o grupos serán seleccionados como finalistas y tendrán la oportunidad de defender su propuesta musical en directo durante la gran final del 2 de octubre en Porta do Sol de Vigo. Las actuaciones de los cinco finalistas serán valoradas por un jurado de profesionales de la industria musical, que determinará la clasificación final del concurso.