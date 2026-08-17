El vigués Guillermo Castro es finalista de los InterContinental Music Awards 2026

El cantante vigués Guillermo Castro ha sido seleccionado como finalista de los InterContinental Music Awards 2026 (ICMA), certamen internacional con sede en Los Ángeles que reúne a artistas y compositores de diferentes países y continentes.

Castro alcanza la final dentro de la categoría Europop con su canción 'Manual de Emergencia', una composición dedicada a las personas víctimas de la violencia de género y concebida como un mensaje de apoyo, concienciación y esperanza frente a una realidad que continúa afectando a miles de personas.

Tal y como informa Europa Press, el próximo domingo 23 de agosto, Guillermo Castro estará en Los Ángeles, ciudad sede de los InterContinental Music Awards, coincidiendo con la ceremonia internacional en la que se conocerán los ganadores de la edición 2026.