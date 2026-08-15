Yang Chao gana el X Concurso Internacional de Piano Ciudad de Vigo

El X Concurso Internacional de Piano Ciudad de Vigo ha puesto este viernes el broche final a su décima edición con una Gran Final celebrada en el Auditorio Mar de Vigo, en la que los tres finalistas actuaron junto a la Orquesta Sinfónica de Galicia.

Tras la deliberación del jurado, presidido por la reconocida pianista Martha Argerich, Yang Chao se alzó con el primer premio "Shigeru Kawai", dotado con 6.000 euros, diploma y una gira de conciertos en España, además de dos actuaciones con la Orquesta Sinfónica de Galicia, alcanzando un valor total de 20.000 euros.

El segundo premio "Dos Acordes", de 3.000 euros, fue para la surcoreana Park, Hyo-Eun, mientras que el tercer premio "Juan Montes", dotado con 1.500 euros, recayó en el británico Zhang, Jackie Xiaoyu.

La décima edición del certamen ha contado con cerca de 400 participantes procedentes de 77 países y un jurado integrado por figuras internacionales del piano como Pablo Galdo, Paul Lewis, Robert Levin, Maurício Vallina y Valerian Shikashivile, además de Argerich. La colaboración con la Orquesta Sinfónica de Galicia ha sido una de las principales novedades de esta edición.