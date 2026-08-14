Últimas entradas para el Río Verbena en Pontevedra, el festival para amantes del indie-rock

Todavía quedan entradas disponibles para el Río Verbena Fest, el festival más esperado del verano en Pontevedra, que se celebrará los próximos 21 y 22 de agosto en el Recinto Ferial. Un año más, el evento se convierte en la cita imprescindible para los amantes del indie-rock en agosto en las Rías Baixas y del verano pontevedrés.

Una edición marcada por una programación encabezada por Love of Lesbian, en uno de los últimos conciertos que ofrecerá la banda antes de su retirada indefinida, Siloé, La La Love You, Xoel López, Carlos Ares, Sidonie, León Benavente y Sanguijuelas del Guadiana, entre otros nombres. Dos días en los que convivirán el pop, el indie y el rock independiente de bandas consolidadas con la canción de autor, el rock alternativo, el post-rock, las propuestas emergentes y las sesiones de música electrónica que cerrarán cada noche.

Además, junto a los principales nombres del cartel, el festival contará con artistas como Luis Fercán, Yoly Saa, Sarria, Cora, Los Acebos, Müntrails, Apolo 18 y French Riviera, además de las sesiones de Señora DJ y Sergio El Indio DJ, en la idea de reunir en un mismo espacio a artistas reconocidos y proyectos en crecimiento.

Además, estos son los últimos días para las pre-recargas cashless previas al festival, con promociones que acabarán el 16 de agosto a las 23:59 horas. Los usuarios podrán seguir disfrutando de las pre-recargas online hasta el mismo día del festival. Durante el festival la recarga cashless estará disponible en todos los puntos cashless habilitados en el recinto y, desde el cierre de cada noche hasta la apertura del día siguiente, se podrá recargar online de nuevo.