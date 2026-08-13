Un gran festival gratuito aterriza junto al mar este 14 de agosto con el DJ número uno de España en estilo 'open format'

La cuarta edición de la 'Atlântica Beach Party' comenzará a las 21:00 horas Concello de Nigrán

El verano continúa en Galicia y la agenda de ocio ofrece infinidad de planes para disfrutar a lo grande este fin de semana.

De una escapada a la playa hasta una ruta gastronómica, pasando por un festival de música gratuito que se celebrará en la comarca de Vigo, las opciones son numerosas.

Gran festival junto al mar este viernes

Nigrán acogerá este viernes, 14 de agosto, en Praia América, la cuarta edición de la 'Atlântica Beach Party', una cita gratuita e imprescindible para los amantes de la música electrónica y urbana.

Así, desde las 21:00 horas, el aparcamiento de la zona de la antigua escuela de vela volverá a convertirse en el escenario de una noche marcada por la música, el ambiente y el espíritu del verano.

En esta ocasión, el cartel está formado por Alvama Ice, considerado el DJ número uno de España en estilo 'open format', junto a Carlos López, Traffic House, DMiron, Andre Mor y Michel.

La cuarta edición arrancará con la actuación de Michel, a la que seguirán las sesiones de André Mor y Traffic House. A las 00:00 horas será el turno de Dmiron, mientras que a la 01:00 llegará el momento de Alvama Ice.

"El DJ número uno del país estará presente en la Atlântica Beach Party. Un habitual en los mejores festivales y recintos de España, ¡Alvama Ice triunfa allá donde va!", afirma la organización del festival.

El evento concluirá con Carlos López, que se encargará de poner música hasta bien entrada la madrugada.

Estos son los horarios de las actuaciones:

A las 21:00 horas: Michel

Michel A las 22:00 horas: Andre Mor

Andre Mor A las 23:00 horas: Traffic House

Traffic House A las 23:59 horas: DMiron

DMiron A las 01:00 horas: Alvama Ice

Alvama Ice A las 02:00 horas: Carlos López

El festival es totalmente gratuito, por lo que el acceso será libre para todos los asistentes. Además, su ubicación es inmejorable, ya que se celebra junto a Praia América.

Para este 2026, la organización espera la edición más multitudinaria y potente hasta la fecha, favorecida además por una fecha clave del calendario festival, siendo festivo al día siguiente en Vigo.

"Una noche de música, playa y fiesta con sello Nigrán, en uno de los lugares más espectaculares de Galicia".