Los 90 están de vuelta: The Corrs enamora al público de Castrelos en su primer concierto en Vigo

Vigo volvió a los nostálgicos años 90 este martes. La mítica banda irlandesa The Corrs enamoró al público de Castrelos con sus temas más icónicos, una noche inolvidable que abre la gran semana de los conciertos de verano en el auditorio al aire libre.

A menos de una hora del arranque del concierto, las gradas del auditorio de Castrelos se encontraban completamente llenas. Público de todas las edades acudió a una de las actuaciones más esperadas de la programación estival del Concello de Vigo.

Una vez más, el alcalde Abel Caballero se convirtió en el telonero de las grandes bandas. El regidor se encargó de subir los ánimos antes de la actuación de The Corrs. "Hay que grabar bien con los móviles y con lo que podáis, porque esto es la conjunción mágica de la forma celta de entender la música", afirmó.

Pasadas las 22:00 horas, Andrea Corr saltó al escenario e interpretó 'Only When I Sleep'. Continuó con 'Give Me a Reason', 'Lough Erin Shore' y 'Forgiven', y dedicó unas palabras a la ciudad olívica: "Es un placer estar aquí, en un lugar tan bonito. Es impresionante".

La banda irlandesa también tocó 'Summer Sunshine', 'What Can I Do' o 'Queen of Hollywood' antes de cerrar con 'So Young' y 'Runaway'. Las luces se apagaron, pero el público no se movió, faltaban dos de los temas más míticos.

Con 'Breathless' y 'Toss the Feathers', The Corrs terminaron por conquistar a los miles de vecinos y vecinas congregados en Castrelos, en lo que fue su primer concierto en la ciudad olívica.

La banda irlandesa ha abierto la última gran semana del Auditorio Municipal de Castrelos este verano, en la que se concentran siete actuaciones en apenas seis días. Viva Suecia, Iván Ferreiro, The Rapants, Fillas de Cassandra, Eladio y los Seres Queridos, y DJ Bea Fernandes pondrán el broche de oro a la programación de 2026.