Dani Fernández: "El público gallego siempre está ahí, te protege y disfruta"

Dani Fernández está enamorado de Galicia. Es el lugar donde desconecta del ritmo frenético de la industria musical y donde ha disfrutado de algunos de los mejores conciertos de su carrera. El próximo 20 de agosto volverá a Rías Baixas, a la ciudad de Pontevedra, donde actuará por primera vez en la Explanada del Recinto Ferial.

El exmiembro de Auryn llega a la Boa Vila con La Insurrección Tour, una gira en colaboración con Los40 que nace como un punto de inflexión en su carrera. Tras volver a los escenarios en Murcia tras romperse los ligamentos del hombro y visitar Granada y Santander, actuará por primera vez en Pontevedra.

"Ir a rincones de España en los que no he tocado nunca y poder llevar mi música hasta ahí es algo muy guay", afirma el cantante durante su entrevista con Treintayseis. Dani Fernández explica que tiene "muchísimas ganas" de la actuación, de volver a Galicia, una de sus tierras favoritas, y reencontrarse con el público gallego.

Tras esta gira, el cantante ha anunciado que realizarán un parón. Pasar tiempo con su familia y dedicar tiempo de calidad a la composición son los objetivos de cara al próximo año de Dani Fernández, que admite que su salud mental se resiente de la presión continua de la industria musical.

De cara a tu próximo concierto en Galicia, ¿qué puede esperar el público pontevedrés de él?

La verdad es que tengo muchas ganas de este concierto, porque es la primera vez que voy a cantar en Pontevedra con mi gira. Para mí, ir a rincones de España en los que alguna vez no he tocado nunca y poder llevar mi música hasta ahí es algo muy guay.

Le tengo muchísimas ganas también porque Galicia es una de mis tierras favoritas, donde paso gran parte de mis momentos en los que estoy descansando, donde quiero estar con mi familia. Suelo ir a desconectar y empatizo muy bien con el público gallego.

¿Qué te aporta el público de Galicia que lo diferencia del resto?

Creo que Galicia es una de las tierras de toda España que más protege la música en directo. De las mayores sorpresas que me he llevado en la música es que en toda Galicia siempre hay un festival, siempre hay música en directo.

Y ahí está el público gallego, que da igual que esté lloviendo, que esté nevando, que esté el tiempo como esté, siempre está ahí y siempre te protege, disfruta, salta. Cuando he tocado en Galicia, —el público— siempre me ha respondido increíble y ha sido uno de los mejores conciertos de la gira o del año.

Además, como comentabas, tienes una relación especial con Galicia. Especialmente en tu tiempo libre y momentos de descanso.

Sí, desde que me vine a vivir a Madrid, más o menos. Todo el mundo sabe que Galicia tiene muchísimos rincones, así que cuando te pierdes por ahí, siempre te llevas algo bueno. Con mi grupo de amigos conocí toda la parte de A Coruña y de Raxo surfeando.

Hace tiempo me compré una furgoneta y he podido conocer rincones, toda la vegetación de Galicia, las playas. Entonces, para mí y para mi familia, el estar allí rodeado de naturaleza, rodeado de buena gente, buena comida es espectacular. Al final es calidad de vida y cuando tengo un rato libre siempre me gusta ir.

El último disco, para mí, fue un poco traumático Dani Fernández, cantante

Tras esta gira, has anunciado que vas a tomarte un respiro. Consecuencia de una industria musical que no para.

Sí, al final la industria de la música es muy efusiva, muy rápida. Te exige estar siempre a máxima presión, haciendo canciones nuevas, componiendo muy rápido. Y el último disco para mí fue un poco traumático. No conectaba bien con lo que era hacer un nuevo disco porque estaba mucho tiempo en carretera, para también soportar económicamente un poco todo.

Encima, todo el mundo te dice que si desapareces la gente se puede olvidar de ti. Todo eso está en tu cabeza y ahora quería luchar contra eso. Quería pasar más tiempo con mi familia, con mi hija, con mis amigos. Un tiempo también para poder ordenar mi cabeza y crear un disco nuevo. Todo eso solo puedo hacerlo si tengo tiempo y paro de hacer kilómetros.

¿La pausa y la reflexión son fundamentales para poder crear con calidad y vivir experiencias que luego retransmitir en las canciones?

Por supuesto, al final soy un artista que me gusta contar cosas nuevas que me han pasado. Soy una persona que vive la música con mucha pasión, soy muy visceral en la forma de componer y, por eso, creo que al final se ve reflejado, el poder vivir, pausarme, en los discos.

Creo que me va a venir muy bien parar. No solo a mí, sino también al público. Me han visto demasiado en todos lados: muchos festivales, esta Navidad estábamos en TVE haciendo la gala. Había demasiado Dani Fernández por ahí y creo que un descanso va a venir bien para todos.

Hay canciones que nacen en cinco minutos y son verdaderos temazos. Pero una canción siempre tiene que reposar Dani Fernández, cantante

¿Ha cambiado la exigencia de la industria musical desde que empezaste con Auryn hasta ahora?

Creo que una de las cosas que más ha cambiado la música actualmente es que cada día salen miles y miles de canciones. La propia industria te exige estar sacando canciones, pero intento pensar en otra cosa, respirar hondo y no caer en esa tentación. Al final, cuando menos tiempo dedicas a una canción, menos calidad tiene.

Aunque también soy de los que piensa que hay canciones que nacen en cinco minutos y son verdaderos temazos. Pero una canción siempre tiene que reposar, tiene que tener mensaje, tiene que provocarle algo a alguien.

También muchos singles, ya casi no escuchamos los llamados album tracks y yo soy gran defensor de esas canciones. Considero que un disco con 14 canciones enteras y no tres. Es lo que más he notado el cambio, como que la gente vaya directamente a hacer siempre hits y, si no lo es, pues hagamos la siguiente por si esta es la que pega.

¿Cómo te afecta la presión de estar sacando nueva canción continuamente?

Es una de las cosas que peor llevo ahora mismo. Lo que llamamos el FOMO —Fear of Missing Out, o miedo a perderse algo—, ¿no? El hecho de ver a todos tus amigos en festivales, en conciertos, y tú llevas dos semanas sin tocar... Esto es lo que provoca la industria y las redes sociales: estar siempre pendientes del prójimo en vez de pensar en nosotros.

Sigo enfermo de eso. Intento no hacerle caso. Mi círculo cercano nunca me ha metido presión. Ellos saben cómo soy, pero al final la propia industria, el propio amor a la música y el miedo a no dedicarte a ella hace que sigas pensando en estas cosas. No lo llevo bien e intento trabajarlo lo máximo posible.

¿El parón anunciado también surge para combatir ese FOMO?

Sí, para trabajarlo. Al final es un ruido externo que te viene a la cabeza, que te enferma. Tú estás intentando dedicarte a lo que más te gusta pero al final siempre estás pendiente y eso es malísimo para la cabeza. Cuando pare, tendré que combatir contra eso, y decir: no pasa absolutamente nada por estar con tu familia, con tu niña, por estar haciendo música, viajar y conocer sitios nuevos.