PortAmérica vuelve a Galicia del 9 al 11 de julio con música, gastronomía y sostenibilidad

Azucreira de Portas vuelve a llenarse de música con una nueva edición del festival PortAmérica, que tendrá lugar los días 9, 10 y 11 de julio. El evento, integrado en la programación de los Concertos do Xacobeo impulsados por Turismo de Galicia, se consolida como una de las propuestas más singulares de la Península Ibérica gracias a su capacidad para unir música, gastronomía, territorio y comunidad en una experiencia cultural única.

El comisario del Xacobeo 2027, Marcos Gómez Román, participó este martes en la presentación de la nueva edición del festival y destacó que "PortAmérica representa a la perfección el espíritu de los Concertos do Xacobeo: una propuesta de calidad que combina música, gastronomía, identidad y territorio, proyectando Galicia como un destino capaz de ofrecer experiencias únicas y de atraer visitantes tanto de dentro como de fuera de la comunidad".

Gómez Román recordó también el éxito de la pasada edición, que reunió a 65.000 asistentes y generó un impacto económico estimado de 18 millones de euros. "Hablamos de un festival que crece año tras año manteniendo intacta su esencia, profundamente conectado con el territorio y con la comunidad local, y que contribuye de manera decisiva a la dinamización económica, turística y cultural del conjunto de la comarca", señaló.

La programación musical de PortAmérica volverá a reunir a artistas de referencia de la escena nacional, internacional y gallega. Entre los grandes nombres de esta edición destacan Rigoberta Bandini, Dani Martín, Hombres G, Amaia, M-Clan, Sexy Zebras y Niña Polaca, a los que se suma una destacada representación de la música gallega con Xoel López, Fillas de Cassandra, Grande Amore y The Rapants, entre otros artistas emergentes.

El festival refuerza, además, su vocación atlántica con la presencia de artistas americanos como Eliades Ochoa, figura imprescindible del mítico Buena Vista Social Club; Instituto Mexicano del Sonido, referente internacional de la fusión entre electrónica y tradición latinoamericana; Orkesta Mendoza, con su mezcla de rock, cumbia y sonidos fronterizos; o Meridian Brothers, uno de los proyectos más singulares de la escena alternativa colombiana.

El ShowRocking, una de las grandes señas de identidad del festival

La gastronomía volverá a ocupar un lugar protagonista de la mano del ShowRocking, una propuesta única en el panorama de los festivales musicales que convierte a PortAmérica en un punto de encuentro entre la creación culinaria y la cultura.

Comisariado por el chef gallego Pepe Solla, el espacio reunirá a 38 cocineros que suman un total de 22 estrellas Michelin, dos estrellas verdes y siete Bib Gourmand, responsables de la elaboración de 67 tapas exclusivas. Entre ellos figuran nombres como Andoni Luis Aduriz, Eduard Xatruch, Francis Paniego, Paco Roncero, Ricard Camarena, Óscar Vidal o Yayo Daporta.

Galicia Calidade contará por cuarto año consecutivo con un espacio institucional para las empresas certificadas, donde se realizarán degustaciones de sus productos. Será una zona de interacción y presentación para las más de 150 empresas certificadas, en uno de los festivales gastromusicales más importantes del panorama nacional, con chefs de reconocido prestigio, algunos de ellos también certificados por el sello de garantía.

Inclusión y sostenibilidad

PortAmérica volverá a reforzar en esta edición su apuesta por la accesibilidad universal y la inclusión social. Los conciertos de Rigoberta Bandini, Dani Martín, Hombres G, Xoel López, Eliades Ochoa, M-Clan, Marina Reche y Fillas de Cassandra contarán con interpretación en lengua de signos española (LSE).

El festival ofrecerá también mochilas vibratorias, petacas FM para personas usuarias de implantes cocleares o audífonos, plataformas adaptadas, itinerarios accesibles, señalización mediante pictogramas, espacios específicos para familias y puntos de prevención de las violencias machistas y LGBTIQ+fóbicas.

Además, se desarrollará una amplia programación de actividades de educación ambiental y creatividad en torno a la sostenibilidad, con talleres para todos los públicos y un Mercado de Talentos que reunirá 24 proyectos de diseño, artesanía y producto local.