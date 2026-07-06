El lado más desconocido de PortAmérica: el rincón del festival que conquista a las familias en Galicia

Hablar de PortAmérica es pensar en algunos de los conciertos más esperados del verano, en un cartel que reúne a artistas nacionales e internacionales y en una experiencia donde la gastronomía ocupa un lugar privilegiado.

Pero el festival ha conseguido destacar también por otro motivo: su apuesta por un modelo de ocio donde la cultura, la sostenibilidad, la inclusión y las familias tienen un papel protagonista.

Portamérica 2025 Cedida

PortAmérica no solo quiere que el público disfrute durante tres días de música en directo, también busca que cada asistente forme parte de una manera diferente de entender los festivales, en la que el respeto por el entorno y el impacto positivo en el territorio forman parte de la propia experiencia.

Una de las propuestas que mejor representa esa filosofía es su programación de actividades sostenibles, que regresa un año más con talleres y experiencias pensadas para todos los públicos.

A través de juegos, actividades creativas y dinámicas participativas, el festival acerca a los asistentes valores como el reciclaje, la protección de la biodiversidad, la reutilización de materiales y la conservación del entorno de una forma didáctica, entretenida y accesible.

Toda la programación puede consultarse tanto en la aplicación como en la web oficial del festival.

Otro espacio que destaca es el FNAC x PA, una iniciativa que incorpora la literatura a la programación del festival mediante dos presentaciones diarias de autores durante las tres jornadas.

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Este punto de encuentro permitirá acercar al público a escritores y creadoras, ampliando la oferta cultural de PortAmérica y reforzando su vocación de convertirse en un espacio donde conviven distintas disciplinas artísticas.

Durante los tres días del festival pasarán por el espacio autores como Manuel Jabois, que presentará La víspera; Nacho Carretero, con motivo del aniversario de Fariña; o Manel Loureiro, que acercará al público su última novela, Antes de que todo cambie.

La programación también contará con la participación de figuras de otros ámbitos creativos, como el músico Carlos Sadness, que presentará su libro El ruido de las estrellas, o el chef Gipsy Chef, que protagonizará, junto a Pepe Solla y Fabián Delgado, la presentación de Quiero ser mexicano.

Esta información puede consultarse tanto en la aplicación como en la web oficial del festival.

La Chiquiteca, patrocinada por ABANCA Live, volverá a convertirse en uno de los espacios más especiales del recinto. Diseñada para que los más pequeños también disfruten de su propia experiencia en PortAmérica.

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Además, el acceso tendrá un coste simbólico, cuya recaudación se destinará íntegramente a la asociación EDV, uniendo el ocio familiar con el compromiso solidario.

Horarios Chiquiteca y Actividades: de 18:00 a 22:00 todos los días, con 2 zonas de actividades.

Programación jueves:

18:00 a 19:00: Gymkhana con elementos naturales y Creación de Photocall Festivalero.

19:00 a 20:00: Cantabaila, juegos con música y bailes y Marionetas Calcetín.

20:00 a 21:00: Juegos con paracaídas y Make Up con Brillis

21:00 a 22:00: Fiesta Holi y Decoración de pisapapeles.

Programación viernes:

18:00 a 19:00: Juegos populares y Atrapasueños Brillantes

19:00 a 20:00: Acrosport y Taller de Chapas

20:00 a 21:00: Festival de Talentos y Taller Tatoos Purpurina

21:00 a 22:00: Gymkhana deportiva y Brazaletes Festivaleros con material reciclado

Programación sábado:

18:00 a 19:00: Acrosport y Plastilina casera

19:00 a 20:00: Juegos con música y Maquis de Fantasía

20:00 a 21:00: Juegos tradicionales y Pulseras y collares

21:00 a 22:00: Juegos con paracaídas y Llaveros de arcilla festivaleros

Esta apuesta por las familias forma parte de una estrategia mucho más amplia. PortAmérica trabaja desde hace años para que el festival sea un espacio accesible, inclusivo y abierto a todos los públicos.

Con ese objetivo, ha incorporado servicios específicos para menores, zonas de descanso, espacios de lactancia, medidas de accesibilidad y recursos que facilitan que cualquier persona pueda disfrutar de la experiencia en igualdad de condiciones.

El compromiso con la sostenibilidad tampoco termina cuando acaba la música. A lo largo del año, el festival impulsa iniciativas como la reforestación anual de "Unha Entrada, Unha Árbore", programas de compensación de emisiones, acciones de sensibilización ambiental y actividades de voluntariado que buscan dejar una huella positiva en el territorio.

Lejos de limitarse a organizar conciertos, PortAmérica ha construido un modelo propio en el que la música convive con la literatura, la gastronomía, la educación ambiental, la conciliación familiar, la accesibilidad y el compromiso social.