Cuenta atrás para PortAmérica 2026: Dani Martín, Hombres G y Amaia los días 9, 10 y 11 de julio en Portas (Pontevedra)

PortAmérica regresa a Azucarera de Portas los próximos días 9, 10 y 11 de julio, con un cartel musical con cabezas de cartel como Dani Martín, Hombres G, Rigoberta Bandini o Amaia.

Actuarán también artistas gallegos, como Xoel López, Grande Amore, The Rapants, Fillas de Cassandra o Eladio y Los Seres Queridos, artistas y bandas llegadas expresamente de Latinoamérica, como Eliades Ochoa, Instituto Mexicano del Sonido o Nortec: Bostich + Fussible Full Band, y nombres más emergentes como Marina Reche o Sanguijuelas del Guadiana. Todavía quedan disponibles los últimos abonos y últimas entradas diarias.

Además de por su oferta musical, PortAmérica destaca por su programación gastronómica, el ShowRocking. Comisariado por el chef gallego Pepe Solla, el ShowRocking se convierte en una cita anual para grandes chefs nacionales e internacionales. Este año los 37 chefs, que se darán cita en dos turnos los 3 días del festival, suman 21 Estrellas Michelin, 2 estrellas verdes y 2 Bib Gourmand. Entre ellos encontramos grandes nombres como Eduard Xatruch, Francis Paniego, Maca de Castro, Iván Cerdeño, Paco Roncero, Andoni Luis Aduriz, Ricard Camarena o Óscar Vidal.

Además de la programación musical y gastronómica, PortAmérica se distingue por su compromiso con la sostenibilidad social y ambiental. Como cada año, PortAmérica promueve iniciativas de carácter sostenible e incorpora nuevas medidas con el fin de acercar el festival a cualquier persona. Este año se incorpora la interpretación en directo en Lengua de Signos Española de los principales conciertos, con el apoyo de UNED y Fundación PortAmérica, medida que se une a las ya existentes sobre conciliación familiar, movilidad y accesibilidad visual, cognitiva y auditiva. Dentro de la programación también encontramos los talleres sostenibles, con actividades para todos los públicos, como pueden ser el Cuentacuentos, Reciclaje Sonoro o Instrumentos Musicales Sencillos.

Prepárate para PortAmérica 2026

Para acudir al festival existen múltiples opciones, desde autobuses ida y vuelta del Festival desde Coruña, Santiago de Compostela, Pontevedra, Cambados – Vilagarcía y Vigo, al Chiquitren, un servicio de transporte gratuito, sostenible y divertido que conecta Caldas de Reis con el recinto del festival de PortAmérica con horario de 17:00h a 00:00h (sustituido por un autobús circular de 00.00h a 04.30h). Destacar también la existencia de parkings, reforzados este año y cuyo coste será de 4 euros destinados íntegramente a la Asociación Española Contra el Cáncer. Las autocaravanas también son bienvenidas en el parking exclusivo para ellas, para el que se han habilitado nuevas plazas.

Una novedad más este año es la prepulseración en Caldas de Reis en el Baixo Centro Comarcal A Tafona de 12:00 a 20:00h, disponible para abonos y entradas diarias de jueves. La entrada para el Camping permite pulserarse allí mismo, sin olvidar que este año dispone de una nueva e inmejorable ubicación: Los Viñedos de Las Bodegas de Viña Almirante.

Actividades Complementarias

De nuevo este año PortAmérica contará con las presentaciones de libros de FNAC, que presenta una programación con la aparición de grandes nombres de la literatura gallega actual, como Manuel Jabois o Nacho Carretero, músicos como Carlos Sadness o chefs como Gipsy Chef. Dentro de todas estas actividades se encuentran también las catas de Queixiviño, un proyecto de AGACAL (Agencia Galega de Calidad Alimentaria) para dar a conocer el buen hacer de los productores de quesos y vinos gallegos, y las catas a ciegas de Cervezas 1906, donde podrás probar sus emblemáticas cervezas, como La Milnueve.

Destaca también el Escenario Azucreira, que en una apuesta por la inclusión incluye en su programación al Grupo de Baile Sénior de la UNED, la actuación de "La Magia del Color" de la Asociación Down Vigo y la coreografía ganadora del premio PortAmérica en Vigo Porté junto a otros artistas DJs.