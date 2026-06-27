La Reina del Flow conquista el Muelle de Trasatlánticos de Vigo en el primer día del Galicia Fest

Vuelve el verano y vuelve la música al Muelle de Trasatlánticos de Vigo. Más de 7.000 personas han bailado y cantado durante la primera jornada del festival Galicia Fest, que ha contado con la esperada actuación de La Reina del Flow.

Desde primera hora de la mañana de este viernes, cientos de fans se agolparon en el Náutico con ansias de disfrutar de las mejores canciones de la telenovela de Netflix, La Reina del Flow. El ambiente festivo fue palpable desde la apertura de puertas, en la que los amantes de la música ya se mezclaban con los cruceristas.

La encargada de inaugurar fue Maryland, que dio el pistoletazo de salida con un directo cargado de energía. Abrieron el setlist de Vigo con 'Arde', 'Hace falta rabia', 'Ser motivo' y 'Nueva York', lo que supuso un viaje por sus dos últimos trabajos: Cataratas del paraíso y Resplandor.

A continuación, Pablo Lesuit tomó el relevo con un directo de primer nivel. Tras una cálida introducción, el gallego siguió con 'Vaya bendición', 'Diría que estaría bueno' y 'Crónicos'. La banda animó al público a corear sus canciones 'Mandolín', 'Cuerpos', 'Me equivoqué', 'Camino de las rocas' y cerró por todo lo alto con 'No es igual'.

La emoción continuó con Sabela, una de las voces gallegas más genuinas, que abrió con 'Eu espero aquí'. La artista se entregó con un directo lleno de energía y fuerza en el que hizo vibrar al público con temas como 'Camponarai', 'Cerca de ti', 'Mucho Love' o 'Porque tenemos miedo'.

Coti, una de las grandes estrellas de la primera jornada

Coti elevó la intensidad de la tarde con toda una colección de himnos que el público coreó de principio a fin. A grito de: "Miña terra galega!", el artista inauguró el concierto con 'Otra vez' y siguió con temas míticos como 'Andar conmigo', 'El embrujo', 'Octubre' o 'Luz de día'.

El artista no dudó en hacer referencia, precisamente, al sol brillante que regaló esta tarde de verano, así como mandó su apoyo a las víctimas y afectados de los terremotos en Venezuela. El directo continuó con 'Te quise tanto' y 'Días', para cerrar con '50 horas', 'Dónde están corazón', 'Lento' y 'Antes que ver el sol'.

Antes de irse del escenario, el artista no dudó en felicitar el cumpleaños a una mujer de entre el público que sostenía dos globos de helio que conformaban el número 44. Finalmente, se despidió con 'Color esperanza' y 'Nada fue un error' acompañado por miles de voces que hicieron que vibrase todo Vigo.

Pasión por La Reina del Flow desde el crucero

La tarde siguió con Miriam Rodríguez, que volvió a demostrar por qué es una de las voces más potentes del panorama nacional. La de Pontedeume y su banda empezaron el concierto con 'Para volver', 'Si me engaño o ‘De vez en cuando’ en versión acústica.

Tras finalizar el show con 'El miedo a fallar' y 'Línea roja', fue el turno de uno de los momentos más esperados del día: La Reina del Flow. Con el elenco al completo sobre el escenario, los protagonistas de este fenómeno televisivo colombiano ofrecieron un show de dos horas de música y baile.

El broche de oro lo puso José de Rico, que transformó el recinto en una gran fiesta con sus éxitos más conocidos para poner el punto y final a esta primera jornada del Galicia Fest. Todo ello, bajo la mirada y los bailes de los cruceristas del Arcadia, que realizó su escala en Vigo este viernes y no se perdieron las actuaciones del festival desde el barco.