Panorama, París de Noia, Ortiga y mucho más en el verano musical de este municipio gallego hasta finales de agosto

El verano en Galicia es sinónimo de fiesta, música y tradición. Durante los meses estivales, los municipios gallegos llenan sus calles de verbenas, festivales , citas gastronómicas y celebraciones populares que atraen tanto a vecinos como a visitantes.

Entre todas las localidades, Marín (Pontevedra) destaca por una programación especialmente intensa y variada. Este municipio se convertirá en un referente del ocio este verano con eventos como el Marín Dance Festival, la Festa Corsaria, el Mambo Festival o las Festas do Carme. Propuestas para todos los públicos que combinan música, cultura y tradición.

El verano festivo de Marín

Marín ya ha comenzado a desvelar algunos de los principales nombres que protagonizarán su programación musical este verano. El calendario incluye citas tan destacadas como el Marín Dance Festival, las Festas do Carme, la Festa Corsaria y el Mambo Festival, con propuestas dirigidas a públicos de todas las edades.

La primera gran cita llegará el 10 de julio con el Marín Dance Festival, que se celebrará en el Parque Eguren. Entre los artistas confirmados destacan José de Rico y Kike Varela DJ, aunque todavía faltan más nombres.

José de Rico y Kike Varela DJ Cedida

José de Rico es uno de los músicos más conocidos dentro de la música electrolatina y urbana en España, con temas tan populares como "Rayos de sol" y "Noche de estrellas". Por su parte, Kike Varela DJ, uno de los artistas gallegos con mayor proyección en la actualidad, sorprenderá con sus temas más conocidos como "Meigallo" o "Micaela", que alcanzó la segunda posición en el Top 100 Viral de Spotify.

Las Festas do Carme volverán a apostar por las grandes orquestas. Durante siete noches consecutivas, la Praza de España acogerá actuaciones de algunas de las formaciones más reconocidas de la región. Arizona abrirá la programación el 11 de julio, seguida por Panorama, Olympus, París de Noia, Marbella, Players y Triunfo. El cartel completo se conocerá muy pronto.

La música también tendrá un papel destacado en la Festa Corsaria. El 14 de agosto, como antesala de la gran jornada festiva del día 15, actuarán De Ninghures y Ortiga dentro del programa autonómico Orballo Cultural. De Ninghures se ha consolidado como una de las bandas más reconocidas de la escena gallega actual. Por su parte, Ortiga se ha convertido en uno de los artistas más populares de la verbena electrolatina gallega.

De Ninghures y Ortiga Cedida

El cierre de las grandes citas musicales llegará con el Mambo Festival, previsto para el 28 de agosto. El principal nombre confirmado hasta el momento es LG1DO, considerado una de las revelaciones de la música gallega reciente y especialmente seguido por el público joven. Todavía no se han confirmado el resto de artistas de este festival.