¿Por qué ya no se volverá a celebrar el Surfing The Lérez en Pontevedra?

El festival gratuito y benéfico Surfing The Lérez celebró su decimoquinta y última edición los días 12 y 13 de junio de 2026. Tras más de una década llenando de música la Illa do Covo, en Pontevedra, llega el momento de despedirse.

Así lo había adelantado su promotor, Marcos Rivas, durante una rueda de prensa en la que presentó el cartel de esta edición. Allí se mostró emocionado al recordar los años de trayectoria del evento, que, según explicó, comenzó como un proyecto modesto y acabó convirtiéndose en una gran fiesta de referencia para miles de asistentes.

Sin embargo, todo tiene un final. Rivas anunció que esperaba que la edición de este año fuera especialmente emotiva, ya que sería la última. "No puedo seguir porque tengo una familia", se justificó.

El promotor también señaló las dificultades económicas y organizativas que supone mantener un festival de estas características como una de las principales razones para poner punto final al Surfing The Lérez.

La Diputación tiende un puente

Ante la decisión del promotor, el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, ofreció el pasado 12 de junio la colaboración del organismo provincial con la intención de aportar un "grano de arena" que permita la continuidad del festival.

"Yo soy festivalero y siento con tristeza lo que está pasando con el Surfing The Lérez", reconoció López antes de invitar a los promotores del festival a una reunión de trabajo para explorar vías de colaboración que permitan garantizar la continuidad de uno de los eventos con mayor tradición y capacidad de convocatoria de la provincia.

"Quiero mantener una reunión con ellos para ver si esa decisión es reversible. Entendemos que para quien organiza un festival toda ayuda es poca, pero si depende de nuestro grano de arena, que no se pierda", declaró el dirigente provincial.