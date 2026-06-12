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PortAmérica desvela los menús del ShowRocking, una apuesta gastronómica de Estrella Michelin

La oferta culinaria contará con 68 tapas elaboradas por 38 chefs que suman 22 Estrellas Michelin, 2 Estrellas Verdes y 7 Bib Gourmand

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PortAmérica ya tiene menú para una de las citas más esperadas del festival: el ShowRocking. Este espacio gastronómico volverá a convertir la Azucreira de Portas (Pontevedra) en una gran cocina abierta, donde 38 chefs de referencia nacional e internacional prepararán hasta 67 tapas.

Edición pasada del Festival Portamérica

La programación de esta edición reúne a cocineros y cocineras que suman 22 Estrellas Michelin, 2 Estrellas Verdes y 7 Bib Gourmand, "reforzando una de las grandes señas de identidad de PortAmérica: acercar la alta cocina al público en un formato directo, popular y compartido", en palabras de la organización.

Chefs, producto, cocina en directo y música convivirán durante los tres días del festival. "La gastronomía no funciona como una zona de restauración al uso, sino como una programación propia dentro del festival", señalan desde PortAmérica.

La programación gastronómica se organizará cada jornada en dos turnos, de 19:30 a 21:30h y de 21:30 a 23:30h, además de un espacio de pastelería disponible desde las 20:30h y actuaciones sorpresa. Los menús incorporan información sobre alérgenos y opciones vegetarianas y veganas.

Además, algunas de las tapas del ShowRocking contarán con propuestas de maridaje seleccionadas para completar la experiencia gastronómica. De esta forma, PortAmérica reivindica que la gastronomía "también es cultura, también crea comunidad y también puede ser una de las mejores formas de vivir un festival".

Menús

Jueves

Programación ShowRocking PortAmérica

Programación ShowRocking PortAmérica Esmerarte

Viernes

Programación ShowRocking PortAmérica

Programación ShowRocking PortAmérica Esmerarte

Sábado

Programación ShowRocking PortAmérica

Programación ShowRocking PortAmérica Esmerarte