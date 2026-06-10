Portamérica apuesta por la accesibilidad e incorpora intérpretes de lengua signos para su edición de 2026

El festival PortAmérica refuerza este 2026 su compromiso con la accesibilidad universal. Algunos de los conciertos de esta edición contarán con intérpretes en directo de lengua de signos española, bajo la idea de que la música debe ser "una experiencia compartida desde todas las formas posibles de vivirla.".

Según ha afirmado en un comunicado la organización, esta medida cuenta con el apoyo de UNED Pontevedra y Fundación PortAmérica y permitirá que personas sordas signantes puedan disfrutar de una forma más plena de algunos de los momentos más esperados del festival.

Los conciertos de Rigoberta Bandini, Fillas de Cassandra, Marina Reche, Hombres G, Eliades Ochoa, M-Clan, Dani Martín y Xoel López serán las actuaciones que dispongan de interpretación en LSE. Además, para completar esta acción por la accesibilidad auditiva, PortAmérica contará de nuevo con mochilas vibratorias y petacas FM.

Estos instrumentos permiten a personas sordas con implantes cocleares o audífonos conectarse al audio del festival. De esta forma, la Azucreira de Portas se convierte un espacio que cada año apuesta por ser más "accesible, cómodo y abierto a todas las personas".

Más accesibilidad

"La accesibilidad no se plantea como una acción aislada, sino como parte de la manera en que el festival entiende la cultura: una experiencia compartida que debe poder vivirse desde diferentes realidades, capacidades y formas de participación", han afirmado desde la organización.

Y es que el plan de accesibilidad de esta edición volverá a contar con ruta adaptada, plataforma, barras, foodtrucks y aseos para personas con movilidad reducida. Además, se incorporará señalética con pictogramas, pensada especialmente para personas con trastorno del espectro autista, y Navilens, para personas con discapacidad visual.

PortAmérica seguirá apostando también por una experiencia familiar e inclusiva con zona infantil y de lactancia, grada y baños exclusivos para menores, así como espacios y recursos pensados para favorecer la convivencia durante los días de festival.

Otro de los avances destacados en la trayectoria reciente de PortAmérica ha sido la consolidación de un Espacio Sensorialmente Amable, destinado a personas con hipersensibilidad sensorial. Asimismo, el festival contará con aseos sin distinción de género y puntos específicos de apoyo para la prevención de violencias machistas y LGTBIfóbicas.