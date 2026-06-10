Chenoa ofrecerá un concierto gratuito en este municipio gallego el próximo 21 de agosto

Chenoa es una de las artistas más consolidadas de la industria musical española. Desde su salto a la fama en Operación Triunfo (2021), ha cimentado una sólida carrera como cantante y compositora de grandes éxitos, como En tu cruz me clavaste, Todo irá bien y Absurda cenicienta.

Para este verano, Chenoa cuenta con varias fechas en distintos puntos del país, incluida Galicia, donde actuará en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) el próximo 21 de agosto con motivo de las fiestas en honor a San Roque.

Chenoa celebrará en Galicia sus 25 años en la música

En plena gira para celebrar sus 25 años en la música, desde aquel histórico paso por la primera edición de OT, Chenoa hará una parada en Vilagarcía de Arousa el viernes 21 de agosto, en la víspera del Combate Naval con un concierto que cerrará las Festas de San Roque.

El acceso al espectáculo será libre y gratuito, y comenzará a las 22:30 horas en el Parque da Xunqueira.

Desde el icónico Todo irá bien hasta la frescura actual de Baila contigo, el concierto reunirá los temas más conocidos de la artista y compositora, así como otras canciones más recientes.

En palabras de su productora, una demostración de que la célebre cantante, ahora más aún por su faceta de presentadora de televisión, "sabe reinventarse sin perder su esencia brava".

A lo largo de sus 25 años en la música ha colaborado con destacados artistas del panorama nacional e internacional, como Carlos Baute, David DeMaría, Andrea Bocelli y Gloria Trevi, entre otros.

Chenoa se suma así al cartel de grandes recitales que está preparando el Concello de Vilagarcía de Arousa. Por el momento, se conoce que tres días antes, el 18 de agosto, actuará el famoso baterista y último miembro vivo de la mítica banda The Ramones, Marky Ramone.

En las próximas semanas se anunciará la lista completa de artistas que actuarán en San Roque, "una mezcla de estilos que busca llegar a todos los gustos y edades", señalan fuentes municipales.