La ruta de los bares de Vigo que se convirtieron en canción: así los descubre el mapa más viral de TikTok

La música es un pilar de la identidad viguesa. De Siniestro Total y Os Resentidos a Fillas de Cassandra y Dirty Suc, Vigo siempre ha destacado por tener una de las escenas musicales más prolíficas de Galicia y del resto de la península ibérica, y sus bares, pubs y discotecas han sido claves en esta oda de creatividad.

La historia musical de Vigo no se entendería sin salas como el Satchmo, La Iguana o La Fábrica de Chocolate, que vieron surgir las míticas bandas de La Movida viguesa y acogieron algunas de los grupos más reconocidos en el mundo, como Blink-182.

Los bares y pubs de ciudades como Vigo, así como de Santiago de Compostela, Madrid o Barcelona, no sólo acogen el nacimiento de artistas inolvidables, sino que también los inspiran. El periodista musical Arturo Paniagua así lo piensa y, por ello, inició un proyecto para reconocer sus trayectorias.

Paniagua, que cuenta con 140,8 mil seguidores en TikTok, ha desarrollado un mapa interactivo y colaborativo para homenajear a "garitos" mencionados en canciones. Más de 500 bares de toda España forman parte ya de esta privilegiada lista, que tiene la intención de seguir creciendo.

Y es que la idea surgió a partir de un vídeo, en el que el periodista pidió a sus seguidores que le enviaran los bares que esconden sus canciones favoritas. La respuesta fue abrumadora y consiguió más de 100 ejemplos con los que construyó el mapa.

Un mes más tarde, ya suma medio millar de "garitos", entre los que se encuentran alguno de los bares más míticos de Galicia. De hecho, la comunidad destaca como la segunda con mayor número de menciones en este mapa, gracias a la aportación de Santiago de Compostela con 29 "garitos".

Los bares que se convirtieron en canción en Vigo

Pese a la vibrante escena musical olívica, no logra superar la cifra de la capital gallega. Eso sí, Vigo cuenta con una buena e histórica representación en el mapa desarrollado por el periodista musical más viral en TikTok e Instagram.

Seis "garitos" forman parte de este curioso evento, al que aún se pueden sumar y sugerir más locales que inspiraron canciones. En Treintayseis hemos recogido esta ruta musical, que nos lleva desde Castrelos hasta la cuna artística y alternativa de Vigo, Churruca.

Con una sola canción del 20 de febrero de este año, el cantante Álex Cassen menciona dos locales de la ciudad desde el título. La Galia y La Galerna es el tema con más menciones a bares de Vigo, al menos entre los recogidos por el mapa de Arturo Paniagua.

La Galia de Viriato, ubicado en el número 20 de la avenida de Castrelos, bajó sus persianas definitivamente hace tres años. La Galerna tampoco está abierto. Cerró sus puertas en 2021 tras conocer las nuevas restricciones a la hostelería por el Covid.

La Sala Ensanche cuenta también con dos menciones. Inspiró a Iván Ferreiro en Canción sin con pasión y a Sidecars en Locos de atar. Esta mítica sala tampoco se mantiene con vida. Hace tres años fue reabierta bajo el nombre Molotov Club de la mano del artista vigués Kaixo, que se vio obligado a cerrarla hace apenas un año.

Otro de los pubs mencionados que no han mantenido su actividad es Hanoi. Ubicado en la calle Irmandiños, inspiró la canción Jueves en Hanoi, de The Bo Derek´s. Estos cierres demuestran las complicaciones de las salas de música para sobrevivir en Vigo.

Tan sólo dos de los seis locales de Vigo mencionados en el mapa de Paniagua continúan abiertos. La canción de Mundo Prestigio y Carlangas Ruada está inspirada en el bar y casa de apuestas homónimo. Esta marca cuenta con cuatro locales distribuidos por la ciudad.

Pero esta ruta musical por Vigo no podía terminar sin uno de las salas más míticas de Vigo, que sigue acogiendo alguno de los mejores conciertos de la ciudad: La Fábrica de Chocolate. El histórico pub de Churruca es nombrado en la canción de Paracetamol Daiquiri y Rocanrol.

La provincia de Pontevedra cuenta con una importante representación en este mapa. Como no podía ser de otra manera, el Náutico de San Vicente se sitúa como uno de los locales más mencionados con tres canciones.

Se trata de un proyecto colaborativo, por lo que aún se pueden enviar sugerencias y reafirmar a Vigo en una de las ciudades más inspiradoras de España —pese al continuo goteo de cierres de salas que se están produciendo en la ciudad olívica—.