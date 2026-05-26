Confirmado: PortAmérica cierra el cartel del ShowRocking con 22 cocineros estrellas Michelin

PortAmérica 2026 ha confirmado los nombres de los 37 chefs que completan su cartel gastronómico del ShowRocking del festival, uno de los espacios "que mejor definen la identidad del festival". Del 9 al 11 de julio, la Azucareira de Portas volverá a acoger este formato en el que música y cocina conviven en directo.

Comisariado por Pepe Solla, reunirá este año a 22 estrellas Michelin, 2 estrellas verdes y 2 Bib Gourmand. Así, el festival refuerza una propuesta que combina alta cocina, producto, territorio, sostenibilidad y nuevas miradas culinarias.

Durante tres días, chefs de referencia cocinarán ante el público, reinterpretarán el producto y compartirán una manera de entender la cocina ligada al territorio, la creatividad y el espíritu del festival. El cartel cerrado de 2026 vuelve a situar a Galicia en un lugar central, con una representación destacada de proyectos gallegos.

A los nombres ya anunciados se suman ahora nuevas incorporaciones que terminan de cerrar la dimensión gastronómica del festival. Entre ellas destaca la presencia de Paula Gutiérrez (Cocinera del Año 2026), Rubén Hernández Mosquero (responsable de EMi, en Madrid) o Paco Torreblanca, uno de los grandes referentes de la pastelería contemporánea desde Elda (Alicante).

Con estas confirmaciones, PortAmérica cierra una de las programaciones gastronómicas más amplias del ShowRocking, manteniendo el espíritu que ha hecho reconocible este formato: reunir en un mismo espacio a grandes nombres de la cocina, referentes de la pastelería y propuestas vinculadas al producto y a la identidad local.

Distribución de chefs por jornada:

Jueves 9 de julio

Antonio Arrabal - Better Balance / La Jamada, Burgos

Dani Carnero - Kaleja, Málaga (1 estrella Michelin)

Eduard Xatruch - Disfrutar, Barcelona (3 estrellas Michelin)

Francis Paniego - El Portal de Echaurren, Ezcaray (2 estrellas Michelin)

Iván Cerdeño - Iván Cerdeño, Cigarral del Ángel (2 estrellas Michelin)

Maca de Castro - Maca de Castro, Alcúdia (1 estrella Michelin, 1 estrella verde)

Paco Roncero - Paco Roncero, Madrid (2 estrellas Michelin)

Paula Gutiérrez - Tayta, Salamanca (1 estrella Michelin)

Rubén Hernández Mosquero - EMi, Madrid (1 estrella Michelin)

Viviana Varese - Passalacqua, Lago di Como

Pastelería: Paco Torreblanca - Torreblanca, Elda, Alicante

Viernes 10 de julio

Alberto Lareo - Maina, Compostela

Andoni Luis Aduriz - Mugaritz, Errenteria (2 estrellas Michelin)

Andrés Torreiro - D’Obra, Melide

Antonio Novas - Trasmallo, Pontevedra

Camila Ferraro - Sobretablas, Sevilla (1 Bib Gourmand)

Iria Espinosa y Luis Veira - Árbore da Veira, A Coruña - (1 estrella Michelin)

Iván Domínguez - NaDo, A Coruña

João Rodrigues - Canalha, Lisboa

Lucía Grávalos - Desborre, Madrid

Ricard Camarena - Ricard Camarena, Valencia (2 estrellas Michelin, 1 estrella verde)

Pastelería: Antonio Bachour - Bachour, Miami (1 Bib Gourmand)

Sábado 11 de julio