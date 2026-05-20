Nueva confirmación para los conciertos de Vigo: Castrelos 2026 acogerá tres actuaciones muy gallegas

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha anunciado una nueva fecha para los conciertos de Castrelos 2026, que en este caso contará con tres grupos de música gallegos.

Será el domingo, 16 de agosto, y al escenario se subirán The Rapants, Fillas de Cassandra y Eladio y los Seres Queridos. Todos ellos enmarcados en el festival FNAC Live y que se completarán con un set de Bea Fernandes (Radar Estudios).

Desde Fnac España celebran su integración en los conciertos de verano de Castrelos, que "se consagra de nuevo como uno de los recintos al aire libre más importantes de España".

"Para Fnac, la cultura se vive en directo. Por eso estamos encantados de traer por primera vez Fnac Live a Vigo el próximo 16 de agosto. Hacerlo en un espacio como Castrelos y con un cartel que celebra el talento gallego es la mejor forma de presentar nuestro formato en la ciudad. Esta iniciativa, posible gracias a una excelente colaboración con el Concello, refleja nuestro objetivo de ser un agente cultural activo allá donde estamos presentes", afirma Domingo Guillén, director general de Fnac España.

"Fnac Live llega a Vigo con conciertos con sabor muy local que solo se celebran en grandes ciudades europeas como París, Lisboa, Madrid o Barcelona. Ahora se incorpora Vigo. El domingo 16 de agosto tendremos en Castrelos a artistas excepcionales como The Rapants, Fillas de Cassandra y Eladio y Los Seres Queridos", afirma Abel Caballero, alcalde de Vigo.