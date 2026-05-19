El Río Verbena Fest de Pontevedra cierra su cartel para 2026: este es el reparto de artistas por días

El Río Verbena Fest completa el cartel de su quinta edición y desvela la distribución por días de los artistas que pasarán por Pontevedra los próximos 21 y 22 de agosto. El festival, que volverá a celebrarse en el exterior del Recinto Ferial, suma nuevos nombres a una programación que confirma su crecimiento como una de las grandes citas musicales de la ciudad.

Así, se suman al cartel León Benavente, Sarria, Apolo 18, French Riviera, Muntrails y Sergio El Indio DJ. Con anterioridad ya se habían confirmado nombres como Love of Lesbian, Siloé, La La Love You, Carlos Ares, Sidonie, Sanguijuelas del Guadiana, Yoli Saa, Luis Fercán, Cora, Los Acebos o Señora DJ.

Uno de los grandes reclamos de esta edición serán León Benavente, quien llevará al escenario su potente directo de rock alternativo; y Sarria, que aportará su sonido de raíces setenteras y espíritu retrofuturista. Muntrails representará los paisajes atmosféricos del post-rock gallego y Sergio El Indio DJ pondrá el acento más festivo desde la cabina.

El cartel incorpora además a Apolo 18 y French Riviera, dos proyectos integrados en el circuito de la Fundación Paideia Galiza, orientado a impulsar el talento musical y acompañar a artistas en fase de crecimiento y consolidación.

A partir del miércoles 19 de mayo, a las 12:00 horas, se pondrán a la venta las entradas diarias a través de la web oficial del evento con un cupo muy limitado desde 39 euros.

Cartel por días