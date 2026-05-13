Estos son todos los conciertos confirmados en Castrelos hasta el momento para el verano 2026 en Vigo

Es miércoles y vuelve el buen tiempo a la ciudad olívica después de varias jornadas de lluvia incesante. Lo anterior invita a pensar ya en el verano 2026, que lleva intrínseco en Vigo el programa de conciertos de Castrelos. Y es que en el municipio vigués no se entiende la temporada estival sin las actuaciones en el mágico auditorio al aire libre.

Durante los meses de julio y agosto, principalmente, artistas y grupos de distintos estilos pondrán la nota musical a las noches veraniegas. El pasado marzo se anunciaba el primero de ellos: Viva Suecia y, tras esta primera publicación, el regidor olívico ha ido desgranando un completo cartel que siempre intenta llegar a todos los públicos.

Hasta el momento, Abel Caballero ha dado 11 nombres. Por orden de actuación, se trata de Deep Purple (2 de julio); Molotov (16 de julio) Coral Casablanca (18 de julio); Ópera Carmen (24 de julio); Chayanne (30 de julio); Noche de Zarzuela (1 de agosto); Abraham Mateo (7 de agosto) Ópera Nabucco (9 de agosto); The Corrs (11 de agosto); Viva Suecia (14 de agosto) e Iván Ferreiro (15 de agosto).

Se espera que, en las próximas semanas, el regidor olívico anuncie nuevas fechas. En 2025 fueron un total de 14 las actuaciones programadas, por lo que todavía cabe esperar nuevas confirmaciones, al menos, durante este mes de mayo.

A continuación seguirá el siguiente paso: La confirmación de los días en los que se pondrán a la venta los pases para la zona de pista. Como siempre, el acceso a las gradas será gratuito.