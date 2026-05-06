Seila, la pionera del rap que vivió como una rockstar y ha sido hallada muerta tras desaparecer: "Dejaba a todos encandilados"

La noticia de la desaparición desde el 20 de abril de Seila Álvarez, conocida artísticamente como Seila Esencia, corrió como la pólvora desde la mañana de este pasado lunes. La plataforma SOS Desaparecidos lanzó una alerta tras dos semanas sin conocer su paradero, y esa fue la imagen compartida repetidas veces en las redes sociales.

Las esperanzas de encontrarla con vida se rompieron 24 horas después, cuando se informó de que su cuerpo había aparecido sin vida en la zona de la vía verde de Vigo. "Aparentemente", señalaban las autoridades, no había señales de criminalidad, aunque esta declaración queda siempre en suspenso hasta conocer los resultados de la autopsia, incidieron.

Las mismas redes que compartían su imagen con el fin de encontrarla se llenaron de despedidas a Seila, una de las personalidades que ocupaba un lugar esencial en la escena musical viguesa; buena prueba de ello son la cantidad de compañeros que han lamentado y llorado su pérdida.

Seila Esencia con el colectivo Barrio Sound. R. Korolev

De 39 años y poca estatura, Seila Esencia se crecía en los escenarios, sobre los que actuaba manejando diferentes estilos, desde el rap hasta el funk, pasando por el blues. El recuerdo mediático, de 2016, cuando participó en el 'talent show' de TVE, 'Hit La Canción'. De aquella época resiste una canción, Duermes mientras yo escribo, que interpretó también Marta Sánchez, una de sus valedoras en aquel concurso, y que incluyó su canción en el disco '21 días'.

Precisamente, la cantante compartió también en sus redes sociales el dolor tras conocer la noticia del fallecimiento de la viguesa: "Seila era muy especial. Y hay personas que dejan huella… Como ella", reza el texto de Marta Sánchez, en el que destaca su calidad como compositora ("genuina, única y con tanto talento"), además de corroborar que "siempre" formará parte de su vida musical: "No podré olvidarla nunca".

"Siempre cuidaba mucho a la gente"

Ese mismo desgarro por la pérdida es el que transmite la voz de Wöyza, una de las pioneras del hip hop en España, que compartió música, vida y amistad con Seila. "Yo creo que es la rapera con mayor proyección que hemos tenido", arranca para hablar de Seila, a la que reconoce como "una de las pioneras del rap de Vigo". Al término "rapera" y "un MC de verdad", se une el de "una rockstar de las de verdad".

"Una persona genuina, bondadosa, artísticamente brillante, una compositora brutal, rápida, diferente, una persona muy creativa y musicalmente muy viva, siempre muy brillante", enumera Wöyza, que compartió con ella "muchísimos escenarios, países, viajes y vivencias".

Guarda, también, un gran recuerdo de la última noche que compartieron. "Lo pasamos increíble, fue una noche súper mágica, siendo dos niñas, porque a ella le gustaba mucho jugar a ser una niña", rememora, además de destacar como alguien "muy responsable en su trabajo" y que "siempre cuidaba mucho a la gente".

Musicalmente, a pesar de que sus gustos, y su voz, se inclinaban por el rap, el soul, el blues y el funk, también le gustaba el country, aunque "siempre lo decía con la boca pequeña". Para Wöyza se ha ido su "sister", o "sis", como se referían entre ellas, "una gran amiga, una gran persona, una hermana de la música y de corazón".

"Que descanse en paz mi amiga, mis 'sis', que la quiero mucho y que siempre va a estar en nuestros corazones y en sus canciones", relata a modo de despedida la viguesa, que añade que siempre dijo que iba a morir joven, como una "rockstar", una "tontería" que se cumplió.

La viguesa explica que todavía trata de asimilar la pérdida y reconoce que le cuesta hablar en pasado de Seila, lo mismo que confiesa Eladio Santos, de Eladio y los Seres Queridos.

"Su hueco se va a notar muchísimo"

"Era una artista tremenda, sin duda de las mejores de Vigo", señala Eladio, que también destaca su habilidad para la improvisación y que, "si se subía a tocar con alguien, había un momentazo". Pero las facetas artísticas de Seila no se quedan ahí: "era muy buena letrista, muy buena compositora y, sobre todo, muy buena cantante".

Los rasgos artísticos, se mezclan con los personales en el discurso de Eladio, que valora que "cantar con ella era facilísimo, como en la vida misma, siempre estaba muy pendiente". "Destacaría su talento y que era una persona de cero tonterías, te podías ir con ella a cualquier parte que siempre colabora para que todo salga bien".

Seila deja un hueco que "va a notarse muchísimo" porque "no buscaba rivalizar". "Era una gran artista, en el sentido de que trabajaba siempre y sabía muy bien trabajar en equipo. Y así era también en la vida", refrenda.

Para el cantante vigués son muchos los recuerdos "preciosos" que se le vienen a la cabeza, en locales de la ciudad como La Reserva, La Fábrica de Chocolate, La Casa de Arriba o La Iguana, pero hace especial mención al momento en que la escuchó cantar en el programa de TVE.

"Siempre me contaba cómo apenas la habían dejado ensayar y le salió tan increíble. Fue una actuación tan bonita que me acuerdo que estaba en un hostal en Barcelona y me pasaron el link al móvil, lo vi y no paré de llorar; llorar de orgullo, de emoción. Fue una pasada y siempre se lo contaba: 'Seila, mira que lloré yo aquel día'.

"Todos quedaban encandilados con ella"

Seila formó parte de Phantom Club, un proyecto liderado por el argentino afincado en Vigo Frans Banfield, que fue el que le dio la oportunidad de subirse a un escenario por primera vez. En 2003, en La Reserva, cuando ella contaba con 18 años, el bajista sufrió una indisposición, por lo que Fran cambió el micro por el bajo.

"Nos habían dicho que había una chavalita por ahí que sabía rapear, que estaba ahí con otra amiga, y como estábamos todos improvisando las canciones todo el rato, la invitamos a subir, a que nos ayudara y que nos acompañara", cuenta Juanma Ons, hermano de Fran y también miembro de Phantom Club.

"Con su desfachatez de siempre empezó a soltar todo lo que tenía ahí, en su cabeza en y en su corazón", añade. Tal fue el espectáculo que, esa misma noche, le dijeron: "Estás contratada". A partir de entonces se integró en Phantom Club, donde nació una relación de amistad, hermandad y mucha cercanía familiar.

Aunque su forma de ser podía ser difícil, impulsiva y desordenada en lo logístico, Juanma subraya que su aportación artística fue decisiva: era "explosiva y siempre al límite", fresca, magnética y se convirtió en una pieza clave del sonido y la identidad del grupo. "Todo el mundo quedaba encandilado con ella, era la más aplaudida, y es lógico que así sea", reconoce.

Juanma lamenta que, tras distanciarse en lo personal, no pidiese ayuda. "Veíamos que no estaba bien, o estable, o no con la alegría o esa seguridad que aparentaba mostrar, sino que guardaba algo, un dolor muy grande dentro", explica, al igual que "una incapacidad para pedir ayuda y para dejarse ayudar", que reconoce que es lo que más le "entristece". Por otro lado, era "extremadamente sensible, extremadamente cariñosa, maravillosamente y hermosamente cariñosa". "Constantemente te decía que te quería", refrenda Juanfran.

La última vez que la vio fue en noviembre de 2025, en un concierto en Boiro, donde la sintió vulnerable, pese a su energía habitual, y más delgada. "La lección que tengo ahora aprendida de todo esto es que debemos aprender a estar más atentos y más presentes para poder cuidar y sostener a esas personas cuando están en un momento de necesidad, sea lo que sea que necesiten", lamenta. "Al mundo y a las personas nos está faltando atención consciente", sentencia.

"Como música era increíble"

Otro gran amigo fue Iban González, de Los Marcianos, que presenta ese mismo contrapunto de Seila: "Era una persona maravillosa, muy cariñosa, muy sensible, extremadamente sensible, hipersensible, le afectaba todo mucho y por eso a veces sufría más de lo que debía", pero también relucía su "vitalidad y buen humor". "Una amiga que siempre estaba ahí, y siempre que la llamabas te contaba algo; podías hablar de mil cosas", recuerda.

"La vamos a echar mucho de menos", reconoce Iban, tras haber tocado muchas veces juntos, e incide en su talento como letrista: "Como música era increíble. Tenía una capacidad para encontrar letras y hacer frases ingeniosas y precisas. Escribía muy bien. Y encima del escenario tenía una presencia magnética y mucho carisma".

El líder de Los Marcianos explica que "estaba haciendo canciones nuevas" porque "iba a volver a la música". "Tuve la suerte de escucharlas, me enseñó canciones de soul, iba a dar un giro. Quería dejar el rap un poco atrás y hacer otro tipo de música más relacionada con el soul y similares", ahonda.

"Tenía unas canciones fantásticas y es una pena que nos las perdamos. Me quedo con su dulzura, su cariño y ese carácter loco que tenía", remata.