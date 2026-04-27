Galicia celebrará un gran festival gratuito con 7 artistas y foodtrucks en la víspera del 1 de mayo

Los festivales de música se han consolidado como uno de los planes estrella del verano, aunque cada vez se adelantan más y comienzan ya en primavera. En Galicia, la oferta cubre diversos géneros y también incluye eventos gratuitos.

Dentro del apartado de eventos musicales con entrada libre, Mos (Pontevedra) celebrará este jueves, víspera del festivo del 1 de mayo -Día Internacional de los Trabajadores-, una nueva edición de O Camiño da Rosa.

Una de las citas destacadas del calendario festivo gallego

La cuenta atrás ha terminado. Mos acogerá este 30 de abril la edición número cinco del festival Camiño da Rosa, una propuesta cultural gratuita que se consolida como una de las citas destacadas del calendario festivo gallego.

El evento se celebrará en el entorno del Pazo de Mos, un espacio patrimonial de gran valor, y contará con un cartel de primer nivel, integrado por siete artistas y una propuesta musical centrada en la escena urbana y electrónica.

Esta quinta edición refuerza una línea de programación que apuesta por formatos actuales y por artistas conectados con el público más joven. La programación se desarrollará a lo largo de la tarde-noche, con el siguiente calendario de actuaciones:

A las 19:30 horas: Elegnelo

A las 21:00 horas: Lage

A las 22:30 horas: Xmaseda65

A las 22:45 horas: Lg1do

A las 23:15 horas: Borja Solla

A las 00:45 horas: 8Belial

A las 01:45 horas: Skinyz

"El formato combina sesiones continuadas con transiciones dinámicas entre artistas, favoreciendo una experiencia musical fluida a lo largo de toda la jornada", afirman desde el propio Ayuntamiento.

A diferencia de otros festivales, O Camiño da Rosa es un evento gratuito y de acceso libre, pensado para que tanto vecinos como visitantes puedan disfrutar de una jornada musical previa al verano.

Además, al celebrarse en jueves, permite aprovechar al máximo el día, enlazando con el festivo del 1 de mayo y dando pie a un fin de semana ideal para descansar o hacer alguna escapada por la zona.

El festival contará con diversas ofertas de food trucks y servicio de barra para reponer fuerzas, antes, durante o después de las actuaciones.