El Galicia Fest suma diez DJ gallegos a su cartel en Vigo

Un total de diez DJs gallegos animarán con sus sesiones los descansos entre concierto y concierto de la segunda edición del Galicia Fest. Adrián Gold, Bea Fernandes, DJ Charlie, Diego Mariño, Jorge Álvarez, Lucía Dilema, DJ Su, Toni Seijas, TuyYo DJ y Víctor Rivas serán los encargados de hacer vibrar al público durante los días 26 y 27 de junio, en el Muelle de Trasatlánticos de Vigo.

El cartel del festival está conformado por José de Rico, Lori Meyers, Coti, Vera Fauna, Maryland, Pablo Lesuit, Miriam Rodríguez, Carla Lourdes y Fredi Leis, La Reina del Flow, Juan Magán, Taburete, Álvaro de Luna y Marlena.

Además, todavía sigue abierto el concurso, organizado de la mano de Vibra Mahou para elegir a dos jóvenes promesas de la electrónica que abran cada jornada, tanto la del viernes como la del sábado. Las personas interesadas en participar tienen que subir un reel a su perfil de Instagram con la mezcla que pincharían en el inicio del Galicia Fest 2026, que debe combinar lo mejor de la música de los artistas que componen el cartel de esta edición.

Los abonos para el festival ya están a la venta y pueden adquirirse a través de la página web oficial del evento.

Ausencia de música en gallego

Tras conocerse el cartel completo del evento, el Bloque Nacionalista Galego ha exigido a la Diputación de Pontevedra que rectifique para garantizar la presencia de música en gallego y evitar un modelo "excluyente" que deja fuera la creación musical en gallego.

En esta línea, la diputada provincial del BNG, Manuela Rodríguez, anunció que interpelará a la vicepresidenta de la Diputación, Luísa Sánchez, en el pleno de este viernes para reclamar que se amplíe la programación de actuaciones con el objetivo de aumentar el número de grupos locales y gallegos, así como garantizar la presencia de música en gallego.

Rodríguez criticó que apenas 6 de las 15 actuaciones anunciadas, en un evento que cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia, son artistas o grupos de Galicia.

Por su parte, el portavoz municipal del BNG en Vigo, Xabier P. Igrexas, criticó que el festival "lo más gallego que tiene es el nombre". "Lo más grave es la ausencia prácticamente total de música en gallego", denunció, cuestionando que una iniciativa promovida por una administración pública gallega deje fuera la producción cultural propia.