A Coruña estrena ICONAS con música en directo y DJ sets por el Día de la Visibilidad Lésbica

La ciudad de A Coruña acogerá el próximo viernes 24 de abril el nacimiento de ICONAS, una nueva propuesta cultural impulsada por Les Coruña que busca dar visibilidad al talento LBTQ+ en Galicia. La cita tendrá lugar en la Sala Tío Ovidio a partir de las 22:00 horas y combinará música en directo con sesiones DJ en una noche concebida como celebración y reivindicación.

El evento se enmarca en el Día de la Visibilidad Lésbica, que se conmemora el 26 de abril, y pretende consolidarse como un espacio de encuentro para artistas y público en torno a la diversidad, la cultura y la creación contemporánea.

La velada arrancará con un concierto conjunto de Sophie Simonds y Cecilia Burillo, que actuarán por primera vez juntas en A Coruña. La artista londinense, asentada en la ciudad, presentará su trabajo más reciente, Octo, en un formato íntimo junto a Burillo, una de las voces destacadas de la escena local, vinculada a proyectos como Candy’s Freckles, Planète Sauvage o Kreze.

Tras el concierto, tomará el relevo Lara Soft, periodista y DJ mozambiqueña afincada en Lisboa, que ofrecerá una sesión con influencias de pop y rock de distintas épocas. Su trayectoria incluye participación en eventos como Arraial Lisboa Pride y una larga vinculación con las fiestas GIGI de Oporto, referentes en la visibilización de mujeres DJs.

El cierre de la noche correrá a cargo de Plati DJ Set, el proyecto de May Vila, conocida por su faceta como vocalista y guitarrista del grupo Leria. En esta ocasión, llevará a cabina una propuesta musical pensada para mantener la energía de la pista hasta el final.

ICONAS nace con la intención de impulsar la presencia de creadoras en distintos ámbitos culturales, desde la música hasta la literatura o las artes, generando espacios donde compartir y reconocer sus trabajos.

Las entradas tienen un precio de 12 euros, con tarifa reducida de 8 euros para socias de Les Coruña, y pueden adquirirse tanto en taquilla como de forma anticipada online.