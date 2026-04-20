Aterriza este verano en Vigo un nuevo festival de electrónica con vistas a la ría y dos escenarios

La música forma parte de nuestra vida: ya sea en el trayecto al trabajo o en los festivales de verano, siempre nos acompaña y actúa como compañera, mejorando el estado de ánimo y reduciendo el estrés.

A la amplia y variada oferta musical en Galicia se suma ahora un nuevo festival de música electrónica que se celebrará este verano, en concreto el próximo 1 de agosto, en el Miradoiro da Fontenla, en Domaio (Moaña).

Entradas a partir de 18 euros

Ya es oficial: la marca de eventos Klubers acaba de anunciar el nacimiento de un nuevo festival que se celebrará el 1 de agosto a un paso de Vigo. Con unas vistas espectaculares, el festival tendrá dos escenarios y espera acoger a unos pocos miles de amantes de la música house de toda Galicia.

"Será una cita diurna y nocturna", señala la organización. La música empezará a sonar a las 18:00 horas, vivirá su instante más pintoresco con la puesta de sol en torno a las 21:00 horas y luego se adentrará en la noche hasta las 04:00 horas del día siguiente.

Klubers Festival tendrá lugar en un deslumbrante balcón natural sobre la ría de Vigo, el Miradoiro da Fontenla, en Domaio (Moaña), al que se llega nada más cruzar el Puente de Rande.

El recinto de conciertos ofrece unas "condiciones espectaculares" para albergar un festival de tamaño boutique: buenas vías de acceso, plazas de aparcamiento suficientes, un entorno natural bonito y alejado de núcleos de vivienda.

Este nuevo evento veraniego dará cabida a la música house y todos sus sonidos afines (tech house, deep tech, afro house, jackin house y disco & funk). Además, uno de sus escenarios estará dedicado a las nuevas promesas locales del género.

Por ahora, el festival ya ha anunciado la presencia del DJ venezolano Gustavo Domínguez, uno de los nombres más sólidos en la cultura house, y pronto se anunciarán más promesas, tanto de figuras españolas como internacionales.

Las entradas ya han salido a la venta con un precio promocional a partir de 18 euros por persona en la página web oficial de Klubers Festival.