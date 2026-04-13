Ya es oficial: la música de la Coral Casablanca de Vigo volverá a Castrelos este 2026

La Coral Casablanca ya es todo un clásico del verano de Vigo y lo volverá a ser este 2026. El alcalde Abel Caballero ha confirmado este lunes su actuación dentro de la programación del ciclo de conciertos de Castrelos 2026.

"Alcalde, son todo tuyos". Así ha dejado paso el director de la orquesta al regidor olívico, quien decidió anunciarles en persona a los músicos de la Coral Casablanca que actuarán este verano en el Auditorio de Castrelos.

Según ha avanzado Caballero, el concierto de la Coral Casablanca será el próximo sábado 18 de julio a las 22:30 horas. "Sois una Coral haciendo música y cantando de una forma extraordinaria", ha manifestado el alcalde.

Se trata de la octava confirmación para Castrelos 2026. El ciclo de conciertos de verano de Vigo ya cuenta con la participación de Viva Suecia, Chayanne, Deep Purple, Ópera Carmen, Iván Ferreiro, The Corrs y As Noites da Zarzuela.

Fechas Castrelos 2026