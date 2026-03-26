Klangkuenstler encabeza el cartel del mejor festival techno que aterriza en Vigo con Wake Up!

Los días 1 y 2 de abril ofrecerán dos noches de sesiones de alto nivel, con artistas de referencia tanto a nivel nacional como internacional, sin dejar de lado la apuesta por el talento emergente y local. Todo ello en el marco de los Concertos do Xacobeo, impulsados por la Xunta de Galicia

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Wake Up! vuelve a demostrar por qué nunca deja de sorprender. Si eres un auténtico amante de la música electrónica, esta Semana Santa tienes una cita imprescindible: uno de los festivales más ambiciosos del género aterriza en el Instituto Feiral de Vigo (IFEVI) los días 1 y 2 de abril.

El evento forma parte de los Concertos do Xacobeo, impulsados por la Xunta de Galicia, una iniciativa que apuesta por traer grandes citas musicales a la comunidad. En esta ocasión, Vigo se convertirá en el epicentro de la electrónica, con un cartel que reúne a algunos de los artistas más cotizados y aclamados de la escena actual.

El IFEVI no es ajeno a este tipo de eventos. Ha acogido actuaciones de nombres destacados como Adrián Mills, Deborah de Luca o Fantasm, además de festivales con figuras como Ben Sims, Rodhad o Sara Landry, y citas especiales como Halloween, con artistas de la talla de Aerea, Jeff Mills o Hector Oaks. Aun así, Wake Up! siempre consigue ir un paso más allá.

Este gran evento de Semana Santa destaca dentro del circuito nacional por incluir artistas de primer nivel mundial junto a talentos locales, además de por doblar su horario y ofrecer un formato extendido de 19:00 a 06:00 horas.

Klangkuenstler regresa a Galicia

Una Wake Up en el IFEVI Instagram Festival Wake Up

Wake Up! sube el listón en Galicia con dos noches intensas de música electrónica en el IFEVI durante la Semana Santa. La cita tendrá lugar los días 1 y 2 de abril, en un formato extendido que arrancará a las 19:00 horas y se alargará hasta las 06:00 horas, convirtiendo a Vigo en el epicentro de la buena música techno.

Con eventos que han llegado a reunir a más de 6.000 personas, Wake Up! se ha afianzado como una de las promotoras clave de la música electrónica en Galicia y en toda España.

El primer día estará marcado por el sonido schranz. Al frente del cartel no podía estar otro artista que no fuese Klangkuenstler, el alias del alemán Michael Korb, uno de los artistas más influyentes del techno actual a nivel mundial conocido por sus espectáculos y por su popular concepto de eventos "Outworld".

Su regreso a Galicia, tras su paso en 2023, lo consolida como uno de los grandes reclamos de esta noche. Sonne Geht Auf y Toter Schmetterling son solo algunas de sus mezclas más icónicas que harán rugir el IFEVI por todo lo alto, dándole al schranz el protagonismo que merece.

Junto a él estarán dos nombres fundamentales: Chris Liebing, considerado por muchos el padre del schranz, y Luke Slater, leyenda con décadas de trayectoria con temas tan conocidos como Love y All Exhale. Completan la jornada Felicie, que aporta frescura y groove, y los talentos locales Isma B y Muiños, encargados de poner el acento gallego a una noche épica.

El mejor cartel de Tech House aterriza en Vigo

El segundo día cambia de registro, pero sin perder intensidad, apostando por el buen tech house. Aquí destacan tres pesos pesados: Paco Osuna, Marco Carola y Loco Dice, tres de los mejores en su género.

El español Osuna lleva años siendo una referencia internacional gracias a su técnica y su capacidad para crear sesiones top. Carola, por su parte, es sinónimo de groove hipnótico, con sets que combinan todo lo bueno del género. Loco Dice aporta el contrapunto más desenfadado, mezclando influencias house y hip-hop con su personalidad tan única.

A este trío se suma Franky Rizardo, uno de los nombres más en lo alto del panorama actual. El artista ha creado un nuevo concepto llamado "Flow" totalmente reconocido en el panorama de la música house. El cartel del segundo día lo completan Milutxo y el dúo Caste & Selles, reforzando la apuesta por el talento emergente y local.

Las entradas ya están a la venta y a punto de agotarse, así que no tardes en conseguir la tuya.

Con esta combinación de estilos y artistas, Wake Up! no solo ofrece dos noches de música, sino una experiencia completa que sitúa a Vigo en el mapa de la electrónica nacional. Dos noches marcadas por sesiones de alto nivel que se convierten en el plan perfecto para esta Semana Santa, así que prepara tu outfit más cómodo, y disfruta.