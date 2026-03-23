Más de 300 voluntarios participan en una reforestación impulsada por el Festival PortAmérica en Pontevedra Cedida

Más de 300 voluntarios han asistido este sábado al Monte Xiabre (Saiar, Caldas de Reis) para una nueva edición de Unha Entrada, Unha Árbore, la iniciativa de reforestación anual de Fundación PortAmérica que se ha convertido en uno de los reflejos más visibles del modelo de sostenibilidad del Festival PortAmérica, organizado por Esmerarte Industrias Creativas.

La plantación de cientos de árboles de nueve especies autóctonas y frondosas atiende a la voluntad de compensar las emisiones de CO2 de la pasada edición, servir de cortafuegos y rehabilitar zonas arrasadas por los incendios.

Según explican desde Esmerarte, la jornada contó con la asistencia de organización, chefs y público del festival, así como de vecinos de la zona, y transcurrió en un ambiente muy familiar y distendido, reforzando los lazos de la comunidad con el territorio.

El avituallamiento para los voluntarios fue a cargo de Gadis, Coca-Cola y Hotel O Cruceiro. La iniciativa cuenta con el respaldo de Xunta de Galicia, Xacobeo 2027, Rías Baixas Fest, Deputación de Pontevedra, Turismo Rías Baixas, Galicia Calidade, Concello de Portas, Concello de Caldas, Equilátero DSC, Cultigar, Distrito Forestal XIX y Comunidad de Montes de Saiar, así como con la colaboración de marcas como Cervezas 1906, Barceló, Macaronesian Gin, Johnnie Walker y Montiño.