El mayor festival de reguetón antiguo llega a Vigo dentro de los Concertos do Xacobeo: entradas a la venta

La Xunta de Galicia ha escogido Vigo como sede de la segunda edición del festival de reguetón Modo Perreo, tras el éxito del año pasado en A Coruña

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"K-Narias soy, traigo salsa con reguetón", "Quiero rayos de sol, tumbados en la arena", "Tú tan bonita, y él no te da" o "Es una criminal, carita buena pero mala" son solo algunos de los temas que sonarán el próximo viernes 3 de abril en el Instituto Ferial de Vigo (IFEVI), que acogerá la segunda edición de Modo Perreo, el festival dedicado al reguetón antiguo más importante de Galicia.

La cita llegará a la ciudad olívica después del éxito de su primera edición, celebrada en A Coruña, donde miles de asistentes disfrutaron de una noche marcada por los grandes himnos del reguetón de los 2000. Sobre el escenario se subieron artistas como Danny Romero, Fuego, Jose de Rico, Kiko Rivera o Lorna, que hicieron sonar algunos de los temas más populares del género urbano.

Ahora, la Xunta de Galicia ha decidido trasladar el festival a Vigo para celebrar una segunda edición que volverá a reunir a varios artistas destacados del panorama urbano. El evento forma parte de la programación de los Concertos do Xacobeo, una iniciativa que impulsa la celebración de grandes citas musicales en Galicia, y es uno de los cinco eventos que se llevarán a cabo en el IFEVI. Además, cuenta con el apoyo de la Diputación de Pontevedra.

Modo Perreo en Vigo en el mes de abril

Modo Perreo es el festival que todo amante del reguetón necesita. Una noche para disfrutar con tus amigas/os de los mayores éxitos de los 2000 que marcaron tu adolescencia y que, aunque pases tiempo sin escuchar, solo hace falta que suenen los primeros segundos para cantarlos a pleno pulmón, porque no, esas letras no se olvidan.

Precisamente esa nostalgia musical es la base de Modo Perreo, y el próximo 3 de abril será el día en el que podremos vivirla al máximo.

Si la primera edición celebrada en A Coruña fue todo un éxito, esta segunda cita promete mantener el nivel. El IFEVI será el escenario de un cartel en el que se mezclan algunos de los nombres más reconocibles del reguetón comercial y la música urbana, con varios DJs de referencia para que no falte de nada.

Entre ellos estará Dasoul, uno de los artistas españoles que más sonó en las radios y discotecas hace unos años. Temas como "Él no te da" o "De lao a lao" lo convirtieron en una de las voces habituales del reguetón que conquistó al público joven de toda una generación.

Se subirá al escenario Henry Méndez, responsable de uno de los mayores himnos del verano: "Rayos de sol". El cantante dominicano acumula varios éxitos que mezclan reguetón y pop latino con canciones que habrás escuchado más de mil veces en discotecas y festivales.

Esta segunda edición también contará con Kiko Rivera, quien durante años ha mantenido una fuerte presencia en el panorama de la música urbana con temas de estilo latino y colaboraciones súper populares. "Quítate el top", "Así soy yo", "Chica loca" o "El mambo" son solo algunos de sus grandes himnos.

A ellos se suman K-Narias, el dúo canario que alcanzó gran popularidad en los años 2000 con canciones como "No te vistas que no te vas" o "Salsa con reguetón", convertidas en auténticos clásicos.

La música continuará durante toda la noche gracias a los DJs UNAIII, Planas y Anxo Silva, que completan el cartel con sesiones pensadas para que el ritmo y el ambiente no decaigan y recuperar algunos de los hits más recordados de este género musical.

Así que ya lo sabes, no te lo pienses más y consigue cuanto antes tu pase para acudir el 3 de abril al IFEVI. Las entradas ya están disponibles a través de la web oficial del festival y la demanda es tan alta que ya se han agotado las primeras tiradas. ¡No tardes!