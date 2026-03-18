Los conciertos de Castrelos 2026 suman un clásico internacional: Deep Purple actuará en Vigo
La icónica banda de rock se suma a Chayanne, Viva Suecia, The Corrs e Iván Ferreiro
Vigo ya ha desvelado su quinta confirmación para los conciertos de Castrelos 2026. Se trata de Deep Purple, la mítica banda británica de hard rock fundada en 1968 en Hertford (Reino Unido).
Con más de 150 millones de discos vendidos y décadas llenando recintos en todo el mundo, la icónica formación llegará a la ciudad el próximo 2 de julio para repasar algunos de sus grandes himnos, como 'Smoke on the Water', 'Highway Star' o 'Child in Time'.
Deep Purple se suma así a los artistas ya confirmados: Chayanne, Viva Suecia, The Corrs e Iván Ferreiro.