Semen Up celebrará su 40 aniversario con un concierto especial en Vigo

La movida viguesa marcó un antes y un después en la ciudad olívica, y más allá de sus fronteras. Semen Up es una de las bandas más recordadas de aquellos mitificados años 80 y volverá a reunirse sobre los escenarios de Vigo para celebrar su 40 aniversario.

Será el 25 de abril, a las 20:30 horas, cuando la formación original del grupo vigués se reencuentre con su público en el Teatro Afundación de Vigo. Su estilo provocador y desenfadado trasladará a sus fieles de vuelta a una de las épocas de mayor efervescencia cultural en la ciudad.

Aunque su trayectoria fue relativamente breve, la banda dejó un legado musical que sigue formando parte de la memoria cultural de la ciudad. Los estás haciendo muy bien o Bendita seas son algunos de los temas que dejaron huella en la historia del pop en España y que podrán bailarse de nuevo en el Teatro Afundación.

Y es que este concierto aniversario será una oportunidad única para revivir una parte fundamental de la historia musical de Vigo, aseguran en una nota de prensa sobre lo que será "una noche cargada de nostalgia, celebración y reencuentro".

Las entradas ya están disponibles a través de la plataforma Ataquilla, con precios que parten de los 24,20 euros —con gastos de gestión incluidos—.